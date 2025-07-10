Общество 10.07.2025 в 17:53

В Улан-Удэ возле школы № 63 построили новую спортплощадку

Работы по ее обустройству проводились за счет средств проекта «Народный бюджет»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ возле школы № 63 построили новую спортплощадку

Новую спортплощадку сделали возле школы № 63. Ее обустройство стало возможным в рамках проекта «Народный бюджет».

- Подрядная организация уложила здесь безопасное резиновое покрытие, нанесла разметку, установила ограждения и необходимое оборудование для игры в баскетбол и волейбол. А чтобы мяч не улетал за периметр, над площадкой натянули сетку. Заниматься спортом здесь учащиеся школы № 63 смогут как в учебное, так и свободное от учебы время, - сообщили в Комитете проектного управления и доходов администрации Улан-Удэ.

Работы по устройству спортивного объекта проводились за счет средств муниципального проекта «Народный бюджет», а также финансов, выделяемых из бюджета депутатам Горсовета и Народного Хурала РБ.

- Это еще одно мероприятие проекта, которое мы реализовали в этом году по просьбам горожан. За обустройство спортобъекта в ходе голосования за объекты «Народного бюджета-2025» проголосовало наибольшее количество местных жителей. Площадка возведена в короткие сроки на месте необорудованного футбольного поля, которое тут было ранее. Общая площадь объекта – более 300 кв метров, высота - шесть метров. Оценить многофункциональность, удобство и безопасность площадки школьники смогут с началом нового учебного года, - говорит Чингис Ринчинов, зампредседателя Комитета проектного управления и доходов администрации Улан-Удэ, который отвечает за реализацию проекта «Народный бюджет».

Добавим, перед устройством площадки строители демонтировали старое асфальтовое покрытие, выровняли территорию и обустроили бетонное основание объекта.

Проект «Народный бюджет» был инициирован мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым в 2020 году с целью прямого участия жителей в развитии города. Вместе с городскими властями улан-удэнцы определяют, на решение каких проблем направить денежные средства. Направлений мероприятий очень много – от строительства спортивных площадок, ремонта проездов до благоустройства и озеленения территорий.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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