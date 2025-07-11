Общество 11.07.2025 в 15:23

В Улан-Удэ нашли множество нарушений в кафе китайской кухни

В заведение наведались сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ нашли множество нарушений в кафе китайской кухни
В Улан-Удэ сотрудники прокуратуры совместно с Управлением Роспотребнадзора проверили работу кафе китайской кухни в Советском районе города. В ее ходе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и требований.

«Нарушения касались ненадлежащего состояния вытяжной системы, планировки помещений, не обеспечивающей запрет пересечения потоков сырого продукта и готовых блюд, отсутствия исправной системы водоотведения. Также в заведении не проводилась регулярная уборка помещений, отсутствовал ежедневный контроль фритюрных жиров. На стеллажах с пищевыми продуктами и посудой хранились моющие средства в емкостях без маркировки», - рассказали об итогах визита в надзорном ведомстве. 


За нарушение санитарно-эпидемиологических требований владелец кафе был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 8 тысяч рублей. Кроме того, прокурор направил в суд иск о понуждении предпринимателя устранить выявленные нарушения.

Фото: прокуратура Бурятии
Теги
кафе нарушение

Все новости

В Бурятии электросамокат чуть не уничтожил жилье
11.07.2025 в 16:39
В детскую школу искусств в Турунтаево привезут пианино и балалайки
11.07.2025 в 16:12
Иркутянин украл и пропил сбережения пенсионерки из Бурятии
11.07.2025 в 15:58
Жилой дом сгорел в Улан-Удэ
11.07.2025 в 15:43
Горожан пригласили на летний концерт в парк «Юбилейный»
11.07.2025 в 15:38
В Улан-Удэ нашли множество нарушений в кафе китайской кухни
11.07.2025 в 15:23
В Бурятии сокращаются детские дома
11.07.2025 в 15:17
В Улан-Удэ трамвайные пути ремонтируют на самом сложном участке
11.07.2025 в 14:39
В Улан-Удэ обустраиваются дороги с учетом безбарьерной среды для маломобильных граждан
11.07.2025 в 14:32
«Они травили сына месяцами»
11.07.2025 в 14:04
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В Бурятии сокращаются детские дома
Большинство детей в республике устраивают в приемные семьи
11.07.2025 в 15:17
В Улан-Удэ трамвайные пути ремонтируют на самом сложном участке
Там негде развернуться тяжелой технике
11.07.2025 в 14:39
В Улан-Удэ обустраиваются дороги с учетом безбарьерной среды для маломобильных граждан
На дорогах будут предусмотрены тактильные плитки, удобные съезды, заниженные бордюры
11.07.2025 в 14:32
В Улан-Удэ выберут самый красивый двор
Конкурс стартует с 15 июля
11.07.2025 в 12:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru