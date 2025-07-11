В Улан-Удэ нашли множество нарушений в кафе китайской кухни

«Нарушения касались ненадлежащего состояния вытяжной системы, планировки помещений, не обеспечивающей запрет пересечения потоков сырого продукта и готовых блюд, отсутствия исправной системы водоотведения. Также в заведении не проводилась регулярная уборка помещений, отсутствовал ежедневный контроль фритюрных жиров. На стеллажах с пищевыми продуктами и посудой хранились моющие средства в емкостях без маркировки», - рассказали об итогах визита в надзорном ведомстве.











За нарушение санитарно-эпидемиологических требований владелец кафе был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 8 тысяч рублей. Кроме того, прокурор направил в суд иск о понуждении предпринимателя устранить выявленные нарушения.







Фото: прокуратура Бурятии

В Улан-Удэ сотрудники прокуратуры совместно с Управлением Роспотребнадзора проверили работу кафе китайской кухни в Советском районе города. В ее ходе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и требований.