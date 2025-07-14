Команда из Улан-Удэ заняла первое место во Всероссийском конкурсе Движения Первых. В состав команды вошли педагоги и учащиеся 7–10-х классов Российской гимназии №59 под руководством наставников.

- Первичное отделение Движения Первых гимназии №59 стало победителем всероссийского конкурса среди более чем 2000 школьных подразделений со всей страны. По итогам конкурсного отбора команда заняла первое место и получила денежный приз в размере 200 тысяч рублей, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

- Эта победа станет стимулом для дальнейшего развития учебного заведения. Очень рада за наших ребят! - отметила Елена Бугдашкина, директор Российской гимназии №59 г. Улан-Удэ.

Фото: администрация Улан-Удэ