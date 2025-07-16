Общество 16.07.2025 в 15:02

Рынок подержанных «японок» начал восстанавливаться

В июне через Владивостокскую таможню завезли на 20% больше иномарок
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Текст: Иван Иванов
Рынок подержанных «японок» начал восстанавливаться

Первая неделя июля стала рекордной по продажам б/у машин в сезоне. Хотя на прошлой неделе спрос вернулся к нормальным средним значениям, аналитики увидели надежду на смену тренда и возрождение рынка подержанных автомобилей - сообщает Автостат.ру.

«По легковым автомобилям июльский результат ожидаю на уровне апреля - продажи выше 100 тысяч единиц», - сообщил директор компании Сергей Целиков.- Боюсь показаться излишне оптимистичным, но прогнозирую продажи 127 тыс. машин в июле.

Другой позитивный индикатор - автокредиты на новые автомобили пошли в рост. По данным совместного проекта Frank RG и «Автостат», в июне в стране выдано 64,3 тыс кредитов (+11,6% к маю и +12,8% к июню 2024 года). В денежном выражении рост меньше, но тоже есть (+2,5% к АППГ).

Ещё один позитивный сигнал – 20% рост импорта (в основном японских) легковых машин в Приморье в июне (данные Владивостокской таможни). За полгода поток прибавил 19 тыс. авто, несмотря на японские санкции, запрещающие поставки машин с двигателем свыше 1,9 л, гибридов и электрокаров.

Фото: loon.site

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