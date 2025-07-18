Общество 18.07.2025 в 09:21

Глава Бурятии поздравил семью с рождением 15-го ребенка

Родителей ждет награда от республики с премией в 100 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии поздравил семью с рождением 15-го ребенка
Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
В семье Братющенко из Прибайкальского Бурятии района родился 15-й ребёнок. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Как рассказал руководитель региона, семья Братющенко проживает в поселке Таловка Прибайкальского района. В семье воспитывается 9 девочек и 5 мальчиков. Сейчас семья пополнилась шестым мальчиком. А самому старшему ребенку уже 25 лет.

По словам главы, семья проживает в большом теплом доме, который был куплен по жилищному сертификату от республики. Старшие дети уже учатся в вузах.

«Игорь Витальевич и Надежда Владимировна будут награждены государственной наградой Республики Бурятия «Верность родительскому долгу» с премией в 100 тысяч рублей. Это и есть цвет и гордость нации. Большая семья - это большая Россия. Больше нас - больше наша сила!», - отметил Алексей Цыденов.

Напомним, недавно в Бурятии поздравляли семью, в которой родился 11-й ребенок.
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