Общество 18.07.2025 в 09:21
Глава Бурятии поздравил семью с рождением 15-го ребенка
Родителей ждет награда от республики с премией в 100 тысяч рублей
Текст: Андрей Константинов
В семье Братющенко из Прибайкальского Бурятии района родился 15-й ребёнок. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Как рассказал руководитель региона, семья Братющенко проживает в поселке Таловка Прибайкальского района. В семье воспитывается 9 девочек и 5 мальчиков. Сейчас семья пополнилась шестым мальчиком. А самому старшему ребенку уже 25 лет.
По словам главы, семья проживает в большом теплом доме, который был куплен по жилищному сертификату от республики. Старшие дети уже учатся в вузах.
«Игорь Витальевич и Надежда Владимировна будут награждены государственной наградой Республики Бурятия «Верность родительскому долгу» с премией в 100 тысяч рублей. Это и есть цвет и гордость нации. Большая семья - это большая Россия. Больше нас - больше наша сила!», - отметил Алексей Цыденов.
Напомним, недавно в Бурятии поздравляли семью, в которой родился 11-й ребенок.
Как рассказал руководитель региона, семья Братющенко проживает в поселке Таловка Прибайкальского района. В семье воспитывается 9 девочек и 5 мальчиков. Сейчас семья пополнилась шестым мальчиком. А самому старшему ребенку уже 25 лет.
По словам главы, семья проживает в большом теплом доме, который был куплен по жилищному сертификату от республики. Старшие дети уже учатся в вузах.
«Игорь Витальевич и Надежда Владимировна будут награждены государственной наградой Республики Бурятия «Верность родительскому долгу» с премией в 100 тысяч рублей. Это и есть цвет и гордость нации. Большая семья - это большая Россия. Больше нас - больше наша сила!», - отметил Алексей Цыденов.
Напомним, недавно в Бурятии поздравляли семью, в которой родился 11-й ребенок.
Тегисемья многодетные