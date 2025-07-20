В Улан-Удэ вдохнут новую жизнь в тропу здоровья

Согласно замыслу, тропа будет отвечать запросам всех горожан, независимо от возраста, физических возможностей и туристических предпочтений. Она будет состоять из пяти разных по сложности и тематике маршрутов. Один из них будет специально проложен для малышей, мам с колясками и маломобильных граждан.











Тропа будет под постоянным видеонаблюдением и доступной круглый год, в том числе в пожароопасный период. Поэтому гулять по ней можно будет в любое время.











Мы отреставрировали тропу здоровья, по сути, создали новую, с водоотводами, мостиками, каменными кладками. Начинали от биатлонной трассы, сейчас движемся со стороны Этнографического музея. Далее тропа пойдет до ключа Молодости, свяжет с Центром восточной медицины и горой Орлиной.











Также предусматривается возможность использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, связанной с созданием туристских троп и управлением туристскими тропами.











Помогают тропы и развитию экотуризма. Люди начинают с городских троп, проверяют свои силы на небольших дистанциях, а потом идут в большие походы - на пик Черского, Шумак, еще куда-то. Там, как правило, туристы останавливаются в гостиницах, берут транспорт или коней, а это все вливание в экономику.











Еще одна задача тропы - экологическое образование и воспитание. У нас и дети, и взрослые отлучены от леса. Гуляя, дети начинают познавать лес, учатся различать деревья и пр. Тропа позволяет воспитать в ребенке чувство любви и бережного отношения ко всему живому, что окружает его.











В столице Бурятии вовсю идет обустройство тропы, соединяющей микрорайоны Аршан и Верхняя Березовка - строят необходимые всесезонные инженерные сооружения, обустраивают дорожки, делают мостики, ставят скамейки со спинками. Работы идут сразу на нескольких участках. О том, какую пользу принесет тропа городу, а также о новом законе по созданию национальной системы туристских троп «Номер один» рассказал президент Ассоциации по развитию экотуризма «Большая Байкальская тропа - Бурятия» Андрей Сукнев.Напомним, тропа здоровья в Улан-Удэ победила в конкурсе на обустройство туристических маршрутов на Дальнем Востоке. В мае там стартовали работы: во-первых, преобразится уже существующая тропа, а во-вторых, будут проложены новые маршруты. Общая протяженность в итоге составит почти 21 км.Удобство также в том, что все маршруты закольцованы и на каждом будут стенды и указатели - заблудиться там невозможно.На тропе установят два модульных туалета, четыре смотровые площадки, 26 мест для отдыха, интерактивные стенды, фотозоны и костровую зону, около которой можно будет посидеть с гитарой и попеть песни. Укрытия от непогоды и навесы установят так, чтобы они служили местом для отдыха и медитаций.- Андрей Яковлевич, расскажите, на каком этапе сейчас строительство тропы? Когда ждать открытия?- Мы являемся одними из подрядчиков строительства. Это тропа семейная, здесь открываются очень красивые виды. Мы стараемся ее сделать такой, чтобы люди приходили и наслаждались и тропой, и природой, и теми видами, которые с нее открываются. Сегодня ведем работы по ее удлинению и обустройству согласно мировым стандартам. Тропа должна быть устойчивой и давать эстетическое наслаждение. Она отвечает этим требованиям. Ширина составит 1,3 метра, местами будет доходить до двух метров.Кто-то строит тропы шире, но широкие не нужны - они могут привлечь людей на квадроциклах, мотоциклах и пр. А зачем нужно, чтобы мимо бабушек гоняли молодые ребята?Тропу проложили не по танковой дороге, как было раньше, а делаем серпантин прямо среди деревьев. Люди могут к ним прижиматься, напитываться энергией.Все работы завершатся осенью, свой участок мы доделаем недели через две.Тропа здоровья стала местом притяжения горожан и не только. Туристы из других регионов отмечают ее доступность и красоту сибирской природы.На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании в России национальной системы туристских троп. Авторами инициативы выступили депутаты во главе с вице-спикером Викторией Абрамченко. Изменения предлагается внести в Закон «Об основах туристской деятельности в РФ», Лесной и Земельный кодексы РФ.Законопроект дает определение туристской тропы, предусматривает создание единого реестра туристских троп. Законопроект предлагает установить возможность использования земель и земельных участков, в том числе лесов, для создания туристских троп, но не допускается использование для этих целей участков из состава земель обороны, безопасности, а также из состава сельскохозяйственных угодий.- Андрей Яковлевич, зачем нужен закон о тропах? В чем важность троп?- Закон нужен, чтобы системно и грамотно развивать сеть маршрутов, соответствующую масштабам России. Многое порой упирается в непонимание: под «тропой» часто понимают благоустройство, а не специфическую инфраструктуру.Тропа несет очень много смыслов. Тропинка для обычного человека особого смысла не имеет, но, если вдуматься, можно понять, что это не так.Самое главное - это оздоровление. Настали времена, когда машины стали доступны почти всем, у многих семей по два-три автомобиля в семье. В результате люди двигаются очень мало, у многих появляется ожирение. А тропы шаговой доступности дают возможность ходить. Пешие прогулки в пределах города доступны всем.У наших троп нет крутых подъемов, они запроектированы так, чтобы были доступны в том числе и пожилым людям. Да и погулять в лесу всегда приятнее, чем заниматься в тренажерном зале.В этом направлении необходимо активироваться и местным жителям, сельчанам. Строить приюты, организовывать кафе. Экотропы дают местным жителям возможность зарабатывать на жизнь и на обучение детей, не вырубая лес и не вылавливая из рек и озер последнюю рыбу. А для меня это возможность быть полезным в создании сети национальных троп в России. Это не туризм ради туризма, это развитие мест, сохранение природы, обучение молодежи, экономика со смыслом. Мы строим не просто тропы, а связи - между людьми, территориями и будущим.Поэтому нужно больше создавать троп в лесах. Там, где пролегает тропа, там сохраняется лес, не появляются различные СНТ и ДНТ.Для леса тропа - это благо. Это и противопожарный разрыв, и общественный мониторинг, когда люди ходят и следят за благоустройством. Ведь где проходит тропа, там самый чистый лес. Если что-то загорелось, по тропе пожарным легче добраться, добежать или доехать до места возгорания. Тропы похожи на технические дороги, только они узкие. По техническим можно лес вывезти, по тропе не вывезешь.Также тропа помогает социализации - в строительство можно вовлекать детей и подростков из детских домов.- Некоторые люди недовольны тем, что во время строительства троп вырубаются деревья…- Да, иногда есть такое, что кому-то не нравится, что мы рубим деревья. Но сколько нужно срубить на маршруте тропы, чтобы сделать ее доступной? На один километр это максимум десять тонкомерных деревьев, которые только мешают расти друг другу. Обратите внимание, в зрелом лесу деревья растут на расстоянии, не ближе пяти метров друг к другу.- Есть ли планы по созданию других троп? Может быть, более протяженных и масштабных?- Есть идея создания велопешеходной тропы Улан-Удэ - Иркутск протяженностью 500 километров, чтобы по ней могли двигаться и велосипедисты, и пешеходы. Также развитие Большой Байкальской тропы.Продолжаем работу над грантовыми проектами, направленными на развитие инфраструктуры и вовлечение добровольцев на Байкале в районе Усть-Баргузина. Сейчас мы ставим перед собой цель соединить Максимиху и Усть-Баргузин единой тропой. Маршрут получается удивительно живописным и станет настоящей туристической жемчужиной, якорным объектом для всей Бурятии.Бурятия считается лидером в строительстве троп в России. Благодаря неравнодушию таких людей, как Андрей Сукнев, сегодня возводят экотропы, сохраняющие живой лес для человека.Фото: Андрей Сукнев, администрация Улан-Удэ