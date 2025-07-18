На девушку в Улан-Удэ завели уголовное дело за чрезмерную любовь к пылесосам

19-летняя жительница Улан-Удэ попала в поле зрения правоохранителей за чрезмерную любовь к чужой бытовой технике. Девушка обвела вокруг пальца свыше десятка горожан, оставив их без дорогих пылесосов и игровых приставок, которые, якобы, брала в аренду. На самом же деле дорогостоящую технику ловкачка сдавала в ломбард.

- Девушка брала в аренду технику и не возвращала законным владельцам по истечении оговоренного срока. Так, в Советском районе гражданка взяла напрокат моющий пылесос стоимостью 45 тысяч рублей. В Железнодорожном районе злоумышленница похитила путем обмана игровую приставку стоимостью 50 тысяч рублей. В настоящее время следователями установлена причастность задержанной к 11-ти фактам противоправной деятельности: в трех из них она похитила игровые приставки, остальные восемь связаны с хищением пылесосов, - рассказали в полиции республики.

В МВД отмечают, что при встрече с владельцами имущества она предоставляла свой паспорт и в некоторых случаях даже заключала договоры аренды. Объявления о сдаче техники в аренду гражданка искала на сайтах объявлений, а похищенное имущество сдавала в скупки и ломбарды. Гражданка ранее не судима и нигде не работает.

Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Фото: loon.site