Общество 18.07.2025 в 17:31

В Улан-Удэ отловили шесть начинающих байкеров

Родителей призывают не рисковать жизнью своих детей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отловили шесть начинающих байкеров
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ инспекторы ДПС продолжают рейды по задержанию юных мотоциклистов. Они отрабатывают микрорайоны, жители которых сообщают о катающихся на мототехнике подростках. 

«В ходе очередного рейда сотрудники полиции задержали 6 нарушителей, не имеющих законных оснований для управления транспортом. По данным фактам составлены административные протоколы. К ответственности привлечены и родители юных нарушителей, передавших своим детям управление мототехникой. Кроме штрафа в размере 30 тысяч рублей, им также предстоит оплатить хранение и перемещение транспорта на штрафстоянку», - рассказали в Госавтоинспекции. 

Госавтоинспекция призывает жителей Бурятии не допускать к управлению автомототранспортом детей и подростков, не имеющих прав и навыков вождения. 

«Штраф в 30 тысяч рублей – это ощутимо, но несравненно меньше той цены, которую могут заплатить дети своим здоровьем или даже жизнью из-за нашего попустительства. Важно не только наказывать, но и предупреждать, воспитывать. Безопасность наших детей – это наша общая задача, и здесь компромиссов быть не может», - отметил по итогам рейда Член общественного совета при МВД Бурятии Николай Атрашкевич. 

Как уточнили в МВД Бурятии, за первые полгода в республике зарегистрировано 11 ДТП с участием юных водителей мототехники, не имеющих прав. В этих происшествиях 1 ребенок погиб, 16 получили травмы различной степени тяжести. 

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