В Бурятии мост через Хаим будут ремонтировать круглосуточно

На мосту через реку Хаим в Прибайкальском районе Бурятии подрядная организация перейдет на круглосуточный режим работы. Соответствующее поручение дал глава республики Алексей Цыденов в ходе планерного совещания в понедельник, 21 июля.- Сигналы о том, что сильно затруднено движение поступают. Минтрансу в протокол – пусть подрядчик переходит на круглосуточный режим работы. Необходимо, чтобы в ближайшее время всё закончили, - подчеркнул Алексей Цыденов.Напомним, из-за ремонта движение через мост на Хаиме стало возможным только по одной полосе в реверсивном режиме. Это создает огромную пробку из автомобилей отдыхающих, которые на выходные массово едут на Байкал, а потом обратно. В соцсетях сообщалось, что длина очереди из скопившихся машин достигала нескольких километров.