Общество 24.07.2025 в 13:55

В Улан-Удэ за мошенничество арестовали директора школы

Помимо этого его обвиняют в получении взятки
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ за мошенничество арестовали директора школы

В Советском районе Улан-Удэ задержан директор одной из местных школ, обвиняемый в мошенничестве и получении взятки.

- В конце декабря 2023 года обвиняемый издал приказ о выплате премий ряду работников школы, а затем потребовал у них вернуть ему деньги, похитив таким путем 400 тыс. рублей. Помимо этого, обвиняемый, являясь членом приемочной комиссии по контракту о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы, за беспрепятственную приемку работ в августе 2021 года потребовал у подрядчика и получил взятку в виде услуг имущественного характера – ремонта его автомобиля на сумму 119 тыс. рублей, - рассказали в Следственном комитете республики.

В настоящее время в отношении директора школы заключили под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и сбор доказательственной базы.

Фото: Следком РБ

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