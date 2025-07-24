В центре Улан-Удэ полным ходом идет реконструкция тепломагистрали

Первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский проверил ход работ по реконструкции тепломагистрали №2. Этим летом на улицах Свердлова, Каландаришвили и Свободы одновременно проводят замену водопровода, канализации и тепловых сетей.Большую часть водопроводных и канализационных труб уже смонтировали, сейчас производится монтаж теплосетей. Этот объект важен, поскольку обеспечит горячим водоснабжением и теплом весь центр города.— Необходимо ускорить темп работы по реконструкции тепломагистрали. Все работы должны быть завершены до начала отопительного сезона, — подчеркнул Олег Екимовский на оперативном штабе.Как отметили в мэрии, ход реконструкции контролируется на выездных оперативных штабах, которые проходят дважды в неделю под руководством Олега Екимовского. На совещаниях присутствуют глава Советского района, представители всех ресурсоснабжающих и подрядных организаций. Здесь оперативно решаются вопросы, возникающие в ходе производстве работ.— Работы ведут более 15 бригад — монтируют лотки и трубы, идут работы по устройству тепловых камер, — пояснил главный инженер подрядной организации Кирилл Кирьязов.Реконструкция коммунальных сетей в центре города, износ которых достигает более 90%, ведется с 2024 года благодаря мастер-плану. При реконструкции и новом строительстве тепловой сети подрядчики меняют и прокладывают порядка трех километров лотковых каналов с подающим и обратным трубопроводами, а также добавляют новую линию теплоснабжения по улице Свободы.