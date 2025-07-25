Общество 25.07.2025 в 10:34

Иностранцу не дали провезти через границу 54 млн рублей в золоте

За контрабанду мужчина выплатит штраф в размере 850 тысяч
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Текст: Елена Кокорина
Иностранцу не дали провезти через границу 54 млн рублей в золоте

В Забайкальском крае вынесен приговор по уголовному делу о контрабанде драгоценных металлов стоимостью свыше 54 млн рублей.

- Судом установлено, что в октябре 2024 года подсудимый, являясь водителем автобуса, по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение осуществлял незаконный вывоз через таможенную границу EAЭС 13 слитков из сплава золота. Общая масса драгметаллов составила 6,4 кг стоимостью свыше 54 млн рублей, - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Контрабанда была выявлена при прохождении таможенного контроля на пункте пропуска МАПП Забайкальск Читинской таможни. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. рублей.

Фото: loon.site

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