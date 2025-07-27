От хадака до золотого подноса

В мире, где глобализация и урбанизация стирают границы, все больше людей стремятся сохранить связь со своими корнями. Особенно ярко это проявляется среди малых народов, для которых традиции не просто ритуалы, а способ защитить свою уникальность. В Бурятии, например, все чаще следуют древним обычаям сватовства. Раньше они соблюдались лишь в селах, но теперь, с переездом многих семей в города, традиция обрела новое дыхание и в столице республики.В прошлом, подобно многим народам, буряты практиковали сговорные браки - родители договаривались о свадьбе, когда будущие жених и невеста были еще детьми. Отцы скрепляли договор обменом поясов, давая таким образом клятву о будущем браке своих детей. Сегодня, к счастью, молодые люди самостоятельно выбирают спутников жизни.Свадебные церемонии традиционно начинались со сватовства. Благоприятную дату для этого важного события определяли по зурхаю через служителей дацана.На переговоры к родителям невесты отправлялись уважаемые представители семьи жениха. Интересно, что состав сватовского посольства мог различаться в зависимости от региона: где-то эту миссию доверяли родителям жениха, а где-то исключительно родственникам.Особую роль в свадебном обряде играли главные сваты - худын туру (почетный мужчина. - Прим. ред.) и худагын туруу (почетная женщина. - Прим. ред.). Эти люди не обязательно состояли в браке между собой или даже не были родственниками жениха. К их выбору подходили особенно тщательно: они должны быть состоящими в браке (не вдовцами), абсолютно здоровыми, иметь много детей, причем все их дети должны быть живы и здоровы.Такой строгий отбор подчеркивал важность миссии сватов и символизировал пожелание такой же счастливой семейной жизни молодым.- Моя бабушка всегда говорила, что хадак табиха (подношение полотна на алтарь. - Прим. ред.) - это самое главное. И после этого можно жить вместе и вовсе нет необходимости устраивать пышные свадьбы. Она всегда говорила, что раньше не устраивали торжества на 400 - 500 человек. И, по ее завету, мы не стали устраивать большой праздник. После сватовства расписались в загсе, посидели в кафе вдвоем и ни разу не пожалели о своем выборе. Во время сватовства на церемонии не должны присутствовать жених и невеста, то есть все проходит без них. И они даже не участвуют в подготовке, - рассказывает жительница Улан-Удэ Эржена Б.Этот случай, скорее, исключение, чем правило. Потому что обычно на церемонии сватовства стороны договариваются о свадебном торжестве, но окончательную дату определяют у астролога в дацане.Классическое бурятское сватовство проходит через последовательность обрядовых действий: первое знакомство сторон, поднесение хадака богам, торжественные тосты с возлияниями, взаимный обмен подарками и традиционное песнопение. Тем не менее ряд правил отличается от районов проживания невесты.Многие, кто сталкивался хоть раз со сватовством, знают или слышали, что традиции отличаются в зависимости от района, в котором родились или проживают родители невесты. Так, историей сватовства с нами поделилась улан-удэнка Аюна П., которая в составе делегации поехала из Улан-Удэ в Закаменский район.- Выехали из Улан-Удэ до Закаменска в 10 утра, по дороге много останавливались, потому что у каждого бурхана брызгали, и часам к 19 только доехали до места. Живущая там родственница нас радушно приняла и накрыла вкусный стол. А на утро поехали дальше в деревню, еще за 40 километров, - начала свой рассказ горожанка.По сложившейся традиции, мужчины заходили во двор первыми, а женщины следом. И старший мужчина из делегации демонстративно спрашивает, проживает ли тут такая-то семья. Получив утвердительный ответ, гости садятся за стол.- Нас заставили выпить три рюмки. Потом старший из мужчин и мама перед бурханом ставят хадак и остальные атрибуты. Затем начали знакомиться, все по очереди пели песни и говорили тосты. После наша сторона принялась дарить подарки. Их было 24 человека, хотя изначально обговаривалось 20. Хорошо, что был запас. Потом мы получили ответные подарки, - поделилась опытом сватовства улан-удэнка.Хотя, по обычаю, сторона жениха не должна сидеть более двух часов, в этот раз посиделки затянулась еще на один час.- Из троих мужчин и четырех женщин мама и дядя держали оборону до последнего, но сваты их накачали водкой. Но и мы тоже не отставали. На выходе в дорогу дали нам таяг (алкоголь и продукты в качестве закуски. - Прим. ред.). Из двора не выпускали, пока мы все вместе не станцевали ехор. У калитки продолжали наливать, не отпускали, пока не выпьем. Меня моя мама насильно выдернула из рук сватов. Теперь у нас есть опыт сватовства по-бурятски, - вспоминает историю сватья из Улан-Удэ. Опыт сватовства стал для нее интересным, волнительным и увлекательным путешествием.- Сразу скажу, что мои родители из разных районов. Мама из Аги, папа из Тунки. Мама после окончания ИГУ работала в Усть Ордынском округе, поэтому друзей из Иркутской области у нее очень много. Родители давно живут в Бурятии, так что мы росли в семье, где звучали разные диалекты, мы всех понимали и, конечно же, в курсе были, где какие обычаи, знали значения разных слов и как они звучат, - начала свой рассказ Номин.Со слов женщины, у них очень много родственников и друзей, соответственно, всей семьей часто ездили на свадьбы, в том числе в Тункинский район, в Агинск и, конечно, в Улан-Удэ. А недавно у них появился опыт сватовства.- Моя сестра замуж выходила, и хадак ставили агинские буряты. А так как мы по папиной линии тункинские буряты, нами строго соблюдены были наши обычаи. Один из них - сбор денег на подносе на наперсток и иголку для невестки, - рассказывает Номин Егорова.Так, в Тункинском районе принято даровать поднос, усыпанный деньгами и золотыми украшениями. То есть родственники жениха должны привезти золотые и серебряные изделия, значительную сумму наличных, а также символические подарки для невесты. А со стороны невесты готовят особый ритуал с чашей, наполненной зерном и купюрами (50, 100 рублей и выше. - Прим. ред.). Гости обязаны дополнить эту чашу деньгами равного или большего достоинства, соблюдая принцип «золото к золоту, серебро к серебру».- Мы собрали для моей сестры около 70 тыс. рублей, из них наши 20 тыс. рублей плюс две долларовые купюры. А вот украшения у сватов во время этой церемонии закончились. Женщинам пришлось снимать с себя, конечно, они не ожидали такого, но покрыли поднос. Вот так вот и прошло наше пополнение в семье, - делится впечатлениями о сватовстве Номин Егорова.Как бы там ни было, важно помнить, что каждая традиция рождалась в конкретных исторических условиях, отражая мировоззрение и потребности своего времени. Эти обычаи не просто набор ритуалов, а живое воплощение мудрости предков, их способ адаптации к окружающему миру.Бережное сохранение культурного наследия - это наш долг перед прошлыми и будущими поколениями. Однако слепое следование традициям без понимания их сути превращает живую культуру в музейный экспонат. Истинная ценность обычаев не в механическом повторении, а в осмысленном сохранении их глубинной сути, позволяющем традициям оставаться актуальными в меняющемся мире.Гармония заключается в умении сохранять преемственность, одновременно адаптируя древние обычаи к современной реальности. Только так традиции остаются не просто памятником прошлого, а живой частью нашей идентичности.