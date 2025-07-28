Общество 28.07.2025 в 06:00

Жители Бурятии строят бассейны вместо теплиц

Вместо увеличения в экологически чистые овощи население выбирает развлечения
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Текст: Дмитрий Родионов
Жители Бурятии строят бассейны вместо теплиц
Фото: freepik.com
В Бурятии упал спрос на теплицы. Население не хочет вкладываться в развитие экологического овощеводства, но зато активно заказывает и приобретает крыши для теплиц из поликарбоната для укрытия бассейнов. Особенно популярными бассейны под крышей стали у владельцев многочисленных турбаз на Байкале и частных домовладений в Улан-Удэ.

У нас лето короткое, а поликарбонат обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, что позволяет дольше сохранять тепло в воде и сократить расходы на ее подогрев, особенно в прохладное время года. Если без укрытия летом можно пользоваться открытыми бассейнами полтора месяца, то в закрытых бассейнах - до пяти месяцев, - рассказывает директор улан-удэнской компании по производству теплиц Александр Воробьев. - На Байкал и озера особо не наездишься, а так практически каждый день можно комфортно купаться рядом с домом.

Крыша павильона, по его словам, также послужит защитой от дождя и ветра, поэтому можно купаться в любой удобный момент. Вода будет теплее, чем под открытым небом, даже если ее не греть.

В среднем это позволяет держать температуру воды в бассейне летом в районе +23 - 24 градуса, но даже если она опускается ниже, то в павильоне можно держать температуру до +40 градусов и выше, поскольку солнце мощно нагревает помещение.

Причем поликарбонат имеет УФ-защиту, которая предотвращает разрушение материала бассейна и уменьшает вредное воздействие солнечных лучей на кожу, прежде всего детей.

Укрытия также предотвращают попадание в воду листьев, веток, насекомых, пыли и другого мусора, что значительно облегчает уход за бассейном и снижает затраты на его обслуживание. Ведь часто бассейны начинают «зеленеть». Чем чище вода - тем реже ее необходимо очищать химикатами. 

По словам Александра Воробьева, в этом году очень много тепличных крыш заказывают владельцы мини-гостиниц на Байкале и озерах республики.

- С погодой трудно угадать, а так всегда есть возможность поплавать в теплой воде, туристам это нравится, - продолжает он.

Наиболее популярный размер поликарбонатных павильонов в Улан-Удэ - 4,5x6 метров. Потребителям установка укрытия обходится в районе 100 тыс. рублей.

Как рассказал предприниматель, некоторые владельцы тепличных бассейнов продлевают купальный сезон до октября, используя электроподогрев воды - у богатых свои причуды.

Таким образом, происходят интересные вещи. Вместо увеличения вложений на постройку теплиц, которые могли бы дать свои экологически чистые овощи в условиях бешеного роста цен, население выбирает развлечения. 

Увы, развлечения и потребительский образ жизни стали доминирующими аспектами нашей жизни. Даже в новых условиях, когда, казалось бы, здравомыслящие люди могли бы позаботиться о своей продовольственной безопасности на фоне разворачивающегося в стране нового экономического кризиса. Впрочем, у части общества, имеющего высокие доходы, тема инфляции не входит в круг проблемных вопросов. 
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