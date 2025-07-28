Общество 28.07.2025 в 10:15

На реках Улан-Удэ аномально низкая вода

Количество детей, которых спасатели обнаруживают купающимися, заметно упало
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Текст: Петр Санжиев
На реках Улан-Удэ аномально низкая вода
Фото: МЧС Бурятии
В Улан-Удэ жаркое лето привело к тому, что спасатели не везде могут использовать имеющиеся плавсредства. Сейчас чаще всего ими используются резиновые лодки. Катер еще как-то можно применять на Селенге - на Уду, Степную протоку он зайти не может.

Алкогольное опьянение, купание в неположенном месте, ямы по дну рек и большое течение - вот главные проблемы, которые спасатели отмечают, говоря про текущий купальный сезон в Улан-Удэ. 

В этом летнем сезоне было спасено трое взрослых. Двое нетрезвых плыли по реке, но не рассчитали сил. А третий трезвый передвигался в лодке, когда у нее отказал мотор. Лодку прибило к острову, с которого мужчину сняли приплывшие спасатели. Это произошло вблизи микрорайона Мостовой на краю Улан-Удэ. Причем, сам горожанин спасателям не звонил - его заметил спасательный патруль. 

Этим летом из рек Улан-Удэ спасатели удалили более 150 купавшихся несовершеннолетних. Все дети переданы родителям. По данным фактам составляются протоколы об административном правонарушении и налагаются штрафы. 

В этом теплом сезоне безнадзорно купающихся в водоемах детей стало гораздо меньше, чем год назад. Очевидно, узнав про штрафы, родители стали внимательнее следить за детьми. Но один все же погиб на Селенге. 16-летний горожанин переходил Селенгу, угодил в яму на дне и не смог выплыть из нее. 

В наиболее опасных местах спасатели установили 50 знаков о запрете купания. Но их часто уничтожают. Деревянные опоры просто ломают, знаки выбрасывают. А металлические вандалы уносят с собой из корыстных побуждений. Реки каждый день патрулируют и по берегам, и по воде.
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