На реках Улан-Удэ аномально низкая вода

В Улан-Удэ жаркое лето привело к тому, что спасатели не везде могут использовать имеющиеся плавсредства. Сейчас чаще всего ими используются резиновые лодки. Катер еще как-то можно применять на Селенге - на Уду, Степную протоку он зайти не может.Алкогольное опьянение, купание в неположенном месте, ямы по дну рек и большое течение - вот главные проблемы, которые спасатели отмечают, говоря про текущий купальный сезон в Улан-Удэ.В этом летнем сезоне было спасено трое взрослых. Двое нетрезвых плыли по реке, но не рассчитали сил. А третий трезвый передвигался в лодке, когда у нее отказал мотор. Лодку прибило к острову, с которого мужчину сняли приплывшие спасатели. Это произошло вблизи микрорайона Мостовой на краю Улан-Удэ. Причем, сам горожанин спасателям не звонил - его заметил спасательный патруль.Этим летом из рек Улан-Удэ спасатели удалили более 150 купавшихся несовершеннолетних. Все дети переданы родителям. По данным фактам составляются протоколы об административном правонарушении и налагаются штрафы.В этом теплом сезоне безнадзорно купающихся в водоемах детей стало гораздо меньше, чем год назад. Очевидно, узнав про штрафы, родители стали внимательнее следить за детьми. Но один все же погиб на Селенге. 16-летний горожанин переходил Селенгу, угодил в яму на дне и не смог выплыть из нее.В наиболее опасных местах спасатели установили 50 знаков о запрете купания. Но их часто уничтожают. Деревянные опоры просто ломают, знаки выбрасывают. А металлические вандалы уносят с собой из корыстных побуждений. Реки каждый день патрулируют и по берегам, и по воде.