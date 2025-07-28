В Улан-Удэ взялись за заброшенные объекты в центре города

Также Комитет муниципального контроля занялся еще одной развалюхой – старым, полуразрушенным забором близ остановки «Техникум строительства» на ул. Терешковой. Чиновники устанавливают ответственное лицо.











Центр Улан-Удэ в ближайшее время может избавиться от вопиющего беспорядка на ул. Банзарова, 33. Эта улица находится в историческом центре столицы республики по соседству с красивыми, ухоженными домами прошлого – туристической «изюминкой» города. Наследие прежних времен даже снабжено табличками, которые рассказывают, что это были за объекты.Но указанный дом (не памятник) на протяжении многих лет находится в очень запущенном состоянии. Разваливающаяся усадьба шокирует прохожих обветшалой калиткой, некрасивым забором, который смотрит на тротуар, зарослями травы и грустным ветхим домом в глубине с порушенной крышей, старой кирпичной трубой. Это выглядит, как какой-то притон. Хотя на самом деле там его нет.В последние годы в центре провели немало работ, чтобы сделать эту часть города интересной и понятной для горожан и приезжих. Установлены указатели, арт-объекты и т. д. Но в облике дома по ул. Банзарова, 33 не происходило ничего положительного. Правда, сейчас появился проблеск надежды.Как сообщила «Номер один» председатель Комитета муниципального контроля администрации Улан-Удэ Анна Анучина, в адрес собственника направлено требование на явку для дачи пояснений и составления протокола об административном правонарушении. Пока в действиях (точнее, в бездействии) собственников власти усматривают нарушение правил содержания зеленых насаждений, установленных муниципальными правовыми актами.«Согласно публичной кадастровой карты территория является частной, ввиду чего МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» не может осуществить покос травы на частной территории», - пояснила Анна Анучина.Эта улица, все же, одна из главных улиц города. Давно надо навести на ней порядок.Фото: «Номер один»