Общество 29.07.2025 в 15:49

Бюст Ильи Балдынова переедет из Улан-Удэ на его историческую Родину

Монумент передали в дар жителям Эхирит-Булагатского района
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Текст: Карина Перова
Бюст Ильи Балдынова переедет из Улан-Удэ на его историческую Родину
Бюст Героя Советского Союза Ильи Балдынова переедет из Улан-Удэ на историческую Родину легендарного генерала – в Эхирит-Булагатский район Иркутской области.

Монумент с 2005 года стоял у Городского Дворца детского творчества. С тех пор он находился на балансе у Комбината по благоустройству: коммунальщики за ним ухаживали.

В этом году в рамках 80-й годовщины Великой Победы в парке имени Орешкова торжественно открыли новый, второй памятник генерал-майору Балдынову. После инициативная группа общественников Эхирит-Булагатского района обратилась в администрацию Улан-Удэ с просьбой передать в дар старый бюст.

«Это событие важно не только для нашего района. Это событие важно и для Иркутской области, для республики Бурятия в юбилейный Год защитника Отечества. Для нас важно помнить и чтить память. Гарантируем, что бюст найдет достойное место на территории района с соответствующим уходом. Мы отдаем дань уважения всем нашим землякам, героям Великой Отечественной войны. Эти дни особенно важны, потому что 3 августа – день рождения, день Ильи Васильевича Балдынова. Традиционно на территории района проводятся спортивные мероприятия, посвященные нашим героям», – сказал мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.

Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ
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бюст Илья Балдынов Улан-Удэ Эхирит-Булагатский район

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