Общество 30.07.2025 в 10:45

Потерявший слух ветеран СВО из Бурятии стал лучшим на «Абилимпиксе»

Зоригто Мунконов стал первым по сборке-разборке электронного оборудования
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Текст: Карина Перова
Потерявший слух ветеран СВО из Бурятии стал лучшим на «Абилимпиксе»
Житель Бурятии Зоригто Мунконов стал лучшим на первом чемпионате по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс». Состязания проходили в Казани.

Мужчина отличился в компетенции по сборке-разборке электронного оборудования и получил медаль «Трудовая Слава России». Благодаря этому он заработал путевку в финал национального чемпионата «Абилимпикс» (12+), который пройдёт в Москве. Зоригто будет выступать сразу в двух категориях: среди специалистов и среди участников СВО.

Подготовку участник проходил на специализированной базе, созданной в БРИЭТ. Молодой человек служил в 5-й танковой бригаде и получил тяжёлое ранение – потерял слух.

Фото: ТГ-канал «Образование Бурятии»
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Абилимпикс Казань ветеран СВО Зоригто Мунконов

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