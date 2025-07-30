Потерявший слух ветеран СВО из Бурятии стал лучшим на «Абилимпиксе»

Житель Бурятии Зоригто Мунконов стал лучшим на первом чемпионате по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс». Состязания проходили в Казани.Мужчина отличился в компетенции по сборке-разборке электронного оборудования и получил медаль «Трудовая Слава России». Благодаря этому он заработал путевку в финал национального чемпионата «Абилимпикс» (12+), который пройдёт в Москве. Зоригто будет выступать сразу в двух категориях: среди специалистов и среди участников СВО.Подготовку участник проходил на специализированной базе, созданной в БРИЭТ. Молодой человек служил в 5-й танковой бригаде и получил тяжёлое ранение – потерял слух.Фото: ТГ-канал «Образование Бурятии»