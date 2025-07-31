Общество 31.07.2025 в 12:56
В Бурятии отменяют авиарейсы
Улететь на север республики пока не получится
Текст: Андрей Константинов
Росавиация аннулировала сертификат иркутской авиакомпании «Ангара», разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание самолетов. Решение принято по итогам внеплановой проверки авиакомпании после катастрофы Ан-24 возле Тынды. Ее провел Ространснадзор при участии специалистов Росавиации.
Как сообщили в ведомстве, техническое обслуживание самолетов в «Ангаре» проходило лишь на бумаге.
«Документация оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимые инструменты и оборудование не использовались», - констатировали в Росавиации.
Теперь для обслуживания авиатехники «Ангаре» необходимо пользоваться только услугами сертифицированных сторонних организаций.
В самой «Ангаре» заявили, что «авиакомпания продолжает выполнять полеты».
«Для обеспечения предполетного технического обслуживания воздушных судов будут привлечены сертифицированные сторонние организации. В связи с текущей ситуацией будут отменены часть рейсов, возможны задержки выполнения вылетов. Пассажиры, чьи рейсы будут задержаны или отменены, имеют право на полный возврат стоимости билетов. Все обязательства перед пассажирами сохраняются в полном объеме. Приносим искренние извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание. Ваше доверие особенно важно для нас», - сказано в официальном сообщении авиакомпании.
Какие конкретно рейсы будут отменены, в «Ангаре» не сообщили. Однако уже известно, что в Нижнеангарск и Таксимо самолеты авиакомпании не полетят.
«В связи с тем, что у АО «Авиакомпания «Ангара» с 31.07.2025 по 02.08.2025 г. отозвана лицензия на техническое обслуживание воздушных судов, в настоящее время отменены рейсы по маршрутам Улан-Удэ-Нижнеангарск-Улан-Удэ и Улан-Удэ-Таксимо-Улан-Удэ со 100% возвратом стоимости билетов. В настоящее время авиакомпания принимает все усилия по поиску сторонней организации для технического обслуживания судов и возобновления полетов», - заявили в Минтрансе Бурятии.
Как сообщили в ведомстве, техническое обслуживание самолетов в «Ангаре» проходило лишь на бумаге.
«Документация оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимые инструменты и оборудование не использовались», - констатировали в Росавиации.
Теперь для обслуживания авиатехники «Ангаре» необходимо пользоваться только услугами сертифицированных сторонних организаций.
В самой «Ангаре» заявили, что «авиакомпания продолжает выполнять полеты».
«Для обеспечения предполетного технического обслуживания воздушных судов будут привлечены сертифицированные сторонние организации. В связи с текущей ситуацией будут отменены часть рейсов, возможны задержки выполнения вылетов. Пассажиры, чьи рейсы будут задержаны или отменены, имеют право на полный возврат стоимости билетов. Все обязательства перед пассажирами сохраняются в полном объеме. Приносим искренние извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание. Ваше доверие особенно важно для нас», - сказано в официальном сообщении авиакомпании.
Какие конкретно рейсы будут отменены, в «Ангаре» не сообщили. Однако уже известно, что в Нижнеангарск и Таксимо самолеты авиакомпании не полетят.
«В связи с тем, что у АО «Авиакомпания «Ангара» с 31.07.2025 по 02.08.2025 г. отозвана лицензия на техническое обслуживание воздушных судов, в настоящее время отменены рейсы по маршрутам Улан-Удэ-Нижнеангарск-Улан-Удэ и Улан-Удэ-Таксимо-Улан-Удэ со 100% возвратом стоимости билетов. В настоящее время авиакомпания принимает все усилия по поиску сторонней организации для технического обслуживания судов и возобновления полетов», - заявили в Минтрансе Бурятии.
Как следует из информации аэропорта «Байкал», отменен сегодняшний рейс авиакомпании Улан-Удэ – Нижнеангарск. На завтра рейсы в Нижнеангарск и Таксимо пока стоят со статусом «по расписанию».
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