В Бурятии отменяют авиарейсы

Как следует из информации аэропорта «Байкал», отменен сегодняшний рейс авиакомпании Улан-Удэ – Нижнеангарск. На завтра рейсы в Нижнеангарск и Таксимо пока стоят со статусом «по расписанию».









Росавиация аннулировала сертификат иркутской авиакомпании «Ангара», разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание самолетов. Решение принято по итогам внеплановой проверки авиакомпании после катастрофы Ан-24 возле Тынды. Ее провел Ространснадзор при участии специалистов Росавиации.Как сообщили в ведомстве, техническое обслуживание самолетов в «Ангаре» проходило лишь на бумаге.«Документация оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимые инструменты и оборудование не использовались», - констатировали в Росавиации.Теперь для обслуживания авиатехники «Ангаре» необходимо пользоваться только услугами сертифицированных сторонних организаций.В самой «Ангаре» заявили, что «авиакомпания продолжает выполнять полеты».«Для обеспечения предполетного технического обслуживания воздушных судов будут привлечены сертифицированные сторонние организации. В связи с текущей ситуацией будут отменены часть рейсов, возможны задержки выполнения вылетов. Пассажиры, чьи рейсы будут задержаны или отменены, имеют право на полный возврат стоимости билетов. Все обязательства перед пассажирами сохраняются в полном объеме. Приносим искренние извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание. Ваше доверие особенно важно для нас», - сказано в официальном сообщении авиакомпании.Какие конкретно рейсы будут отменены, в «Ангаре» не сообщили. Однако уже известно, что в Нижнеангарск и Таксимо самолеты авиакомпании не полетят.«В связи с тем, что у АО «Авиакомпания «Ангара» с 31.07.2025 по 02.08.2025 г. отозвана лицензия на техническое обслуживание воздушных судов, в настоящее время отменены рейсы по маршрутам Улан-Удэ-Нижнеангарск-Улан-Удэ и Улан-Удэ-Таксимо-Улан-Удэ со 100% возвратом стоимости билетов. В настоящее время авиакомпания принимает все усилия по поиску сторонней организации для технического обслуживания судов и возобновления полетов», - заявили в Минтрансе Бурятии.