Жители Улан-Удэ не заметили улучшения работы транспорта после его подорожания

После повышения оплаты стоимости проезда на общественном транспорте в Улан-Удэ, которое произошло седьмого июля, горожане не заметили улучшения обслуживания. Своими наблюдениями люди делятся в соцсетях.

«Есть у кого-нибудь предположения по моему вопросу? 95 маршрут— когда стоимость проезда была 36 рублей, ходил до 23:10 или 23:15. Когда стоимость повысили до 40 рублей - изменил расписание и теперь последний автобус выходит из мкр. Аршан в 21:00, это вообще адекватно?

Я понимаю, что в 23:00 много пассажиров точно не будет, максимум за весь маршрут — человек 10—15. Но и в крайности уходить не надо! Какие 21:00? Летом много организаций, у которых режим работы продлевается до 21:00-22:00 часов, а тут даже до дома не доехать», - жалуются люди.

Другие горожане просят вернуть 29 и 30 маршруты, которые прекратили свою работу примерно полгода назад.

«Убрали 29 и 30 маршрут, а между тем это единственный маршрут, на котором можно добраться с 18 квартала до ПВЗ. Теперь приходиться ехать фактически с конечки до конечки на трамвае, а это час езды каждый день, просто издевательство! А попробуйте зимой в ледяном трамвае поездить, когда он только выезжает из депо. Могли бы хотя бы запустить МУПовоский автобус по расписанию, чтобы люди утром могли добраться до работы!», - пишут недовольные улан-удэнцы.

Пока одни просят вернуть ранее действовавшие маршруты, другие жалуются, что ждут свой транспорт часами.

«Надо что-то делать с 33 и 46 микроавтобусами… Стоишь по 45 минут! Ждёшь, нервничаешь... Хорошо, что не каждый раз на нем ездить, а те, кто живёт в направлении этих маршруток, просто герои и невероятно терпеливые люди».

Вызывает нарекания и 97 маршрут, который становится особенно популярен летом — туристы и горожане чаще ездят в дацан «Ринпоче Багша», вызывая тем самым недовольство у некоторых горожан, проживающих в мкр. Лысая гора.

«Когда запустят отдельный автобус? Люди массово ездят на 97 маршуте в дацан — верующие и туристы и невозможно уехать жителям, проживающим рядом с ним на Лысой горе, почему мы должны из-за этого страдать? Маршрутки едут все полные и проезжают мимо. Сегодня буквально из-за этого чуть не опоздала на работу. Хотелось бы, чтобы люди поняли, что другие маршруты туда не ходят и 97 - это единственный способ доехать до дома», - написала жительница Улан-Удэ в соцсети.





Фото: архив "Номер один"