Жителей десятков домов в Улан-Удэ просят с утра запастись водой

Свыше 50 домов Советского района Улан-Удэ завтра, 1 августа, останутся без холодной воды. Об отключении предупредили в МУП «Водоканал».

- В связи с проведением плановых работ на водопроводной сети Д-200 мм для реконструкции водопровода по ул. Смолина 81, 1 августа с 00:00 до 12:00 будет произведено отключение холодного водоснабжения. Просим заранее запастись необходимым количеством воды, - сообщили в ведомстве.

Как обычно в подобных ситуациях будет организован подвоз воды. С 6 утра машины будут стоять по адресу: ул. Партизанская 30 и ул. Борсоева 71. Актуальное местоположение цистерны можно отследить на официальном сайте МУП «Водоканал». По любым вопросам можно обратиться в диспетчерскую службу по телефонам 44-00-00 и 44-10-33.

Фото: МУП «Водоканал»