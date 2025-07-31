Разделочная вилка подвела жительницу Улан-Удэ к лишению свободы

Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы столицы Бурятии, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

В конце апреля 2025 года между сожителями, находившимся «под мухой», возникла ссора. Мужчина приревновал свою возлюбленную к соседу, которому она якобы оказывала знаки внимания.

Слово за слово и словесный конфликт перерос в потасовку. Женщина получила пощечину и удар кулаком по лицу. Будучи пьяной, женщина схватила первое, что было под рукой, чтобы отомстить обидчику. Под руку попалась вилка, которой она и ткнула сожителя в живот.

В итоге мужчина получил проникающее колото-резанное ранение брюшной полости с повреждением большого сальника, повлекший гемоперитонеум (внутрибрюшное кровотечение). Эта травма расценивается как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью человека.

Горожанку признали виновной и назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: "Номер один"