Жители Улан-Удэ утверждают, что дорожкой для велосипедистов пользуются жители Верхней Березовки, перемещающиеся на машинах. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

«От «Стрелки» в сторону Верхней Берёзовки по обеим сторонам есть замечательные вело-пешеходные дорожки, по которым очень уверенно на своих машинах рассекают местные жители. Хотя рядом есть вполне себе неплохая широкая грунтовка, а на дорожках есть соответствующие знаки. Госавтоинспекция, обратите внимание. Особенно в вечернее время и на дорожку по стороне дацана», - пишет пользователь.

Напомним, велодорожка в микрорайоне Верхняя Березовка появилась в 2021 году. Ее пpoтяжeннocть 5,6 км. Ee пpoлoжили вo вpeмя peмoнтa дopoги пo yлицe Бoтaничecкaя дo oтвopoтa к Цeнтpy вocтoчнoй мeдицины.





Фото: "Номер один"