Общество 31.07.2025 в 18:24

Жители 111 микрорайона Улан-Удэ всполошились из-за стройки

Люди обеспокоены возведением новостройки впритык к жилому дому

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Текст: Анастасия Величко
Жители 111 микрорайона Улан-Удэ всполошились из-за стройки

В 111 квартале строительная компания начала возведение многоквартирного жилого дома между домами №4 и №17 вплотную к фундаментам домов.

Жители просят Следственный комитет и Александра Бастрыкина, Генпрокуратуру и Народный фронт Бурятии проверить законность строительства.

Люди считают, что застройщик нарушил нормы инсоляции и освещенности, нарушает правила землепользования и застройки г. Улан-Удэ, а подвижный грунт может привести к разрушению фундаментов домов №4 и №17. Также жители недовольны тем, что фирма разрушила единственную спортплощадку.

Жители просят Следственный комитет, МВД и прокуратуру провести проверку на соответствие ГОСТ, СНиП, ГрК РФ, запросить объяснения у экспертной организации, выдавшей заключение, назначить повторную судебную экспертизу у независимых специалистов, а при выявлении нарушений приостановить стройку и признать её незаконной.

Между тем уже стало известно, что проверка Госстройжилнадзора выявила нарушение границ участка, по предписанию застройщик обязан перенести ограждение.


Фото: скриншот видео

 

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стройка сотые кварталы застройщик

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