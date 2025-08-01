Общество 01.08.2025 в 16:28

Жители Улан-Удэ вынесли на стихийную свалку «целую квартиру»

Экоактивисты нашли в ходе уборки кучу бытовой техники
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Текст: Карина Перова
Жители Улан-Удэ вынесли на стихийную свалку «целую квартиру»
В Улан-Удэ прошла очередная акция по уборке мусора на Стеколке – на улице Радикальцева. Всего волонтеры «Сердце Стеклозавода», АНО «Событие» и «Практик», а также сотрудники комитета по образованию и сотрудники РЖД заполнили 120 мешков.

Как признался экоактивист и депутат горсовета Чингис Болотов, тар изначально даже не хватило – мешки закончились. В ходе уборки участники нашли немало бытовой техники и нерабочих электроприборов: будто кто-то вынес квартиру на стихийную свалку.

Среди находок – холодильник, утюги, чайник, электропечь. Самой масштабной находкой стало колесо от КамАЗа, а самой оригинальной – CD-проигрыватель. Волонтеров, обнаруживших эти вещи, наградили небольшими призами.

«Хотелось бы, чтобы подобные находки отправлялись не на улицы города и стихийные свалки, а всё же по адресу – в мусорные контейнеры, на переработку и т.д. Если уж пластик разлагается от 450 до тысячи лет, то что говорить про бытовую технику. Берегите наш город и выбрасывайте мусор более экологично! А мы планируем еще раз вернуться сюда, потому что увидели – работа еще не окончена», - прокомментировал Чингис Болотов.

Фото: ТГ-канал Чингиса Болотова
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уборка мусор Стеклозавод

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