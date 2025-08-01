В Улан-Удэ бдительные горожане помогли полиции задержать пьяного водителя

Накануне улан-удэнцы помогли полиции задержать пьяного водителя. Заметив на дороге неуверенно передвигающийся автомобиль, бдительные граждане сразу же позвонили в дежурную часть.

- На выезде из города этот автомобиль был замечен сотрудниками ГИБДД, однако нарушитель проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться.

В ходе преследования экипажем ДПС водитель был задержан. За рулем находился 29-летний мужчина с признаками опьянения. Выяснилось, что ранее он уже задерживался за езду в нетрезвом виде. В отношении нарушителя составлены административные материалы и решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Автомобиль перемещен на штрафстоянку, - рассказали в полиции республики.

В полиции отмечают, что только за июль по заявлениям очевидцев на дорогах Улан-Удэ были задержаны 18 пьяных водителей.

- Госавтоинспекция Бурятии выражает благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания неадекватное поведение пьяных водителей и своевременно сообщившим о них в полицию. О нарушителях рекомендуем писать в чат-бот в телеграмм- канале @gibdd03_bot. Обращения можно направить, приложив фото и данные о месте нарушения, и самом транспортном средстве, - добавили в МВД.

Фото: Номер один