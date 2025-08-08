Тарифы «ТГК-14» на тепло в Бурятии признали завышенными
Такое решение вынес Верховный суд республики
Сегодня, восьмого августа, Верховный суд Республики Бурятия вынес решение по делу о тарифах на тепловую энергию, установленных РСТ в 2024 и 2025 гг.
В начале июня прокуратура Бурятии подала в суд иск, который касается тарифов на тепло «ТГК-14», установленных на 2024 и 2025 годы, и потребовала признать недействующим приказ Республиканской службы по тарифам, который их утвердил.
«Орган тарифного регулирования на 2024 г. и 2025 г. из необходимой валовой выручки предприятия не исключил экономически необоснованные доходы на сумму 700 млн рублей и два миллиарда рублей соответственно», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Однако в июне дело рассмотреть не удалось и тариф повысили на 13%.
С первого июля новые тарифы на услуги «ТГК-14» могли бы не увеличиваться на столь высокую величину, если бы не медленное рассмотрение тарифного процесса в суде.
Фото: "Номер один"