Тарифы «ТГК-14» на тепло в Бурятии признали завышенными

Сегодня, восьмого августа, Верховный суд Республики Бурятия вынес решение по делу о тарифах на тепловую энергию, установленных РСТ в 2024 и 2025 гг.

В начале июня прокуратура Бурятии подала в суд иск, который касается тарифов на тепло «ТГК-14», установленных на 2024 и 2025 годы, и потребовала признать недействующим приказ Республиканской службы по тарифам, который их утвердил.

«Орган тарифного регулирования на 2024 г. и 2025 г. из необходимой валовой выручки предприятия не исключил экономически необоснованные доходы на сумму 700 млн рублей и два миллиарда рублей соответственно», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Однако в июне дело рассмотреть не удалось и тариф повысили на 13%.

С первого июля новые тарифы на услуги «ТГК-14» могли бы не увеличиваться на столь высокую величину, если бы не медленное рассмотрение тарифного процесса в суде.





Фото: "Номер один"