Общество 12.08.2025 в 09:42
В Улан-Удэ должников по кредитам ловят прямо на дорогах
После встреч с приставами автомобилисты продолжают свой путь уже пешком
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ судебные приставы арестовали 7 автомобилей должников во время совместного рейда с инспекторами ГИБДД. Для выявления своих «клиентов» сотрудники УФССП по РБ использовали аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав».
«В ходе рейда в транспортном потоке комплекс безошибочно определял должников. У большинства из них имелись неоплаченные задолженности по кредитным обязательствам. Судебными приставами составлены 7 актов описи и ареста транспортных средств. Четверо автомобилистов продолжили свой путь в качестве пешеходов: их автомобили были изъяты и отправлены на спецстоянку, 3 автомобиля оставлены их владельцам на ответственное хранение», - рассказали о проведенной операции в Службе судебных приставов.
Арестованные машины, если их собственники не заплатят долги, направят на продажу в счет погашения задолженности.
