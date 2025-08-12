19 пешеходов в Бурятии погибли под колесами автомобилей

С начала года на дорогах Бурятии произошло 114 ДТП, связанных с наездами на пешеходов. 19 человек в результате данных происшествий погибли и 98 пеших участников дорожного движения – ранены.

- При этом, в 42 случаях виновниками ДТП стали сами пешеходы. Практически 40% наездов на пешеходов фиксируются на пешеходных переходах. В целях профилактики и стабилизации дорожно-транспортной обстановки, связанной с наездами на пешеходов, с 11 по 15 августа в регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Сотрудники ГИБДД попытаются сформировать у пешеходов сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности при нахождении на проезжей части, а у водителей –навыки соблюдения ПДД при проезде пешеходных переходов, - рассказали в МВД республики.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к соблюдению ПДД и внимательности на проезжей части. Автомобилистам следует снижать скорость при подъезде к пешеходному переходу, а пешеходам смотреть по сторонам перед переходом дороги. Взрослым рекомендуем повторить с детьми правила поведения на проезжей части и быть для них примером.

Фото: ГИБДД РБ