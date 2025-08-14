В Бурятии разразился скандал вокруг мигрантов и сертификатов от ВСГУТУ

Ректор ВСГУТУ Игорь Сизов 15 июля 2025 года получил представление от прокуратуры. Документ касается результатов проверки миграционного законодательства России. В частности, проверка вскрыла, что иностранцы получают сертификаты на знание русского языка фактически не зная и не понимая элементарных слов. Читайте в «Номер один», что именно нарушил ВСГУТУ и на чем попались мигранты.Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ подтвердила «Номер один», что информация, распространенная в сети Интернет относительно ВСГУТУ, верная. 15 июля в целях устранения выявленных нарушений федерального законодательства ректор университета получил представление.- Срок рассмотрения представления составляет один месяц, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В представлении прокуратуры, которое появилось на просторах интернета, говорится об итогах проверки. Документ представляет собой двухстраничный текст на бланке прокуратуры с гербом России. Кое-какие места закрыты черными прямоугольниками, чтобы не разглашать все полностью. Например, скрыта фамилия прокурора, подписавшего представление, и кое-что еще. Но дата внесения, основной текст остались без купюр.Подозреваем, что источник «слива» находился в самом ВСГУТУ, а не в прокуратуре, и им был какой-нибудь работник вуза, недовольный политикой, которую проводит Игорь Сизов.В рамках проверки оценивалось соблюдение университетом миграционного законодательства России. Одна из сфер, где вуз соприкасается с мигрантами, - проведение для них экзамена на знание русского языка (и выдача тем, кто показал необходимый уровень владения, сертификатов). К слову, экзаменуемые иностранцы должны владеть не только русским языком, но также знать историю нашей страны и основы законодательства в нужном объеме.«Проведение экзамена осуществляется Центром тестирования иностранных граждан при ВСГУТУ», - отмечается в «слитом» документе.К слову, в текущем году экзамен сдавали 5480 иностранных граждан, из них сдали и получили сертификаты 3994 человека.«Установлено, что в числе граждан, сдавших экзамен в целях подтверждения уровня владения иностранными гражданами русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации, имеются граждане, фактически не знающие русского языка», - отмечается в представлении об устранении нарушений миграционного законодательства, врученном господину Сизову.Совместно с подразделениями МВД и УФСБ прокуратура опросила граждан, которые получили сертификаты и в дальнейшем патенты на работу. Посетители телеграм-каналов узнали, что силовики выявили более 70 граждан Китайской Народной Республики, которые не подтвердили знание русского языка.Как отмечается в документах, в ходе проверки иностранцам задавали вопросы, звучавшие на экзамене: «Как вас зовут?», «Откуда вы приехали?», «Куда вы приехали?», «С какой целью вы приехали?». Когда вопросы стали задавать в ином порядке, иностранцы начинали страшно путаться.К примеру, если вопрос «Как вас зовут?» задавали вторым, а не первым, мигранты по-прежнему отвечали: «Китай». Ну и так далее…Возникает вопрос, как эти люди смогли получить сертификаты во ВСГУТУ?- Установлены нарушения федерального закона, неустранение которых может привести к возникновению коррупционных и экстремистских проявлений. Фактов коррупции по результатам проверки не выявлено, - пояснили нашему изданию в райпрокуратуре.Также там добавили, что в настоящее время полиция рассмотрела вопрос об отзыве разрешения на работу в отношении таких иностранцев.Если иностранцы хотят быть в России, пусть будут, но с соблюдением правил.Кстати, ранее по поводу экзаменов и выдачи сертификатов мигрантам Рособрнадзор выносил ВСГУТУ предостережение. Когда «Номер один» спросил об этом ректора Сизова, тот заявил, что предостережение имеет предупредительный, профилактический, информационный характер.- А так как нарушений законодательства Российской Федерации Рособрнадзором выявлено не было, соответственно, виновные лица не установлены, данное предостережение обжалованию не подлежит, - оптимистично заверял Игорь Сизов наше издание в июне текущего года.Он тогда еще подробно описал, что из себя представляет экзаменационная комиссия.- Для проведения экзамена в Центре тестирования иностранных граждан при ВСГУТУ создана комиссия по проведению экзамена. Состав комиссии формируется из числа работников ВСГУТУ. Члены комиссии, осуществляющие проверку материалов тестирования, имеют высшее образование по направлениям подготовки «Филология» или «Лингвистика», «История», «Юриспруденция» и дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области методики преподавания русского языка как иностранного и (или) тестологии, - говорил Игорь Сизов.Очевидно, ректор ВСГУТУ очень хорошего мнения о комиссии, проверявшей упомянутые материалы.Получается, не зря Рособрнадзор предупреждал? Теперь в свете телеграм-«слива» ректор будет вынужден более критически взглянуть на работу своего вуза по тестированию мигрантов, и на свою работу ректору тоже не мешает взглянуть по-иному.- Моя личная позиция, как ректора ВСГУТУ, такова: экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации проводятся в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами, - заверял нас Игорь Сизов в июне.Он даже заявил, что проведение экзамена фиксируется с помощью средств видео- и аудиозаписи. Все сертификаты печатаются на бланках строгой отчетности, имеющих необходимую степень защиты.- Я лично контролирую работу Центра тестирования иностранных граждан, решаю все вопросы, которые предусмотрены положением о деятельности центра, - это уверение господина Сизова нам особенно понравилось. При этом увольнение бывшего руководителя Центра тестирования он назвал никак не связанным ни с предостережением Рособрнадзора, ни с деятельностью центра.Одним словом, ни мышь незаконно не проскочит к «языковому» сертификату, ни комар не пролетит… Откуда же тогда взялись претензии прокуратуры?Отвлекаясь от темы «слива», укажем, что «языковые» экзамены для иностранных мигрантов официально приносят в кассу неплохие деньги.О тарифах ректор сам сообщил «Номер один». Размер платы за прием экзаменов для цели получения разрешения на временное проживание (или вида на жительство) – 5900 рублей. Для разрешения на работу (или патента) – 3800 рублей.К слову, подобные нарушения нашли и в Иркутской области. «Аналогичная ситуация установлена подразделениями МВД по Иркутской области. Восьми иностранцам уже выданы акты о незнании русского языка». Мигранты, оказавшиеся в соседнем регионе, экзамен на знание русского языка, истории и законодательства России также сдавали во ВСГУТУ…Судя по всему, речь идет о случаях с сертификатами, которые были на руках у граждан Узбекистана. Насколько известно, иркутская полиция передала материалы в бурятскую полицию, но последняя не нашла в ситуации ничего криминального.- По результатам доследственной проверки сотрудники полиции 2 и 28 июля 2025 года вынесли постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура Октябрьского района их отменила. В настоящее время проводится дополнительная проверка, в ходе которой признаков организованной преступной группы не установлено, - пояснили нашему изданию в прокуратуре Октябрьского района.Складывается впечатление, что чем больше мигрантов, тем больше нарушений будет появляться в сфере миграции. К примеру, несколько месяцев назад прокуратура сообщала, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении должностного лица образовательной организации.Женщина обвинялась в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России, совершенной лицом с использованием своего служебного положения.Силовики, которые вели расследование, отметили, что специалист Центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политики бюджетного образовательного учреждения в период с декабря 2023 по март 2024 года в Улан-Удэ организовала формальную сдачу четырьмя гражданами Узбекистана экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации без фактической оценки знаний.После этого она направила подготовленные документы в один из вузов, с которым взаимодействовала. Вскоре на их основании иностранцы получили сертификаты, а в дальнейшем и патенты на трудовую деятельность. Дело было направлено в суд.История с языковыми сертификатами ВСГУТУ и иностранными мигрантами становится все интереснее. Будем следить за ее развитием.