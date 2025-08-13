Общество 13.08.2025 в 17:56

Глава Бурятии встретился с жителями Прибайкальского района

Также он осмотрел соцобъекты, которым требуется ремонт
Текст: Андрей Константинов
Социальные объекты, которым необходим капительный ремонт, посетил в Прибайкальском районе глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки. Также он провел встречу с местными жителями. Больше всего вопросов было задано по ремонту и грейдированию местных и региональных дорог.

Как рассказали в пресс-службе правительства РБ, в селе Кика Алексей Цыденов осмотрел мост, соединяющий село, расположенное по двум берегам одноименной реки. На мосту покосилась опора, появились проломы дорожного полотна. На сегодня в селе проживает порядка 600 человек. Ремонт опор планируется начать с установлением ледостава.

- Проехали по селам, пообщались с местными жителями, зона повышенного внимания здесь по дорогам. Такая же ситуация по мостам. Мы в целом сделали мостов много по республике – больше ста. Но, к сожалению, такой накопительный эффект имеется. Мы посмотрели, где мосты требуют срочного ремонта. Будем изыскивать варианты, как ремонтировать, в том числе срочного ремонта требует мост в Кике, - сказал глава Бурятии.


В Гремячинске глава республики посетил местную школу, в ней обучается более 160 детей, работает 23 педагога. Ранее к зданию школы был сделан пристрой, а в прошлом году по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» проведен капремонт первого корпуса и здания мастерских. Однако необходим еще ремонт столовой и спортзала.

- Сделали капремонт самой школы, но, к сожалению, чисто по формальным причинам спортзал и пищеблок в смету не вошли, они попросту находятся по другим адресам. Поэтому сейчас будем искать еще варианты, будем делать за свой счет. Два важных объекта в образовательном процессе – ремонтировать надо, - сказал глава Бурятии.


Также в ходе рабочей поездки глава посетили два Дома культуры. В Турке здание ДК 1961 года постройки исчерпало свои ресурсы практически на 100%. В настоящее время там функционирует пять творческих коллективов, объединяющих около 60 участников. В Нестерово ДК поострен в 2022 году, помимо основного зала и репетиционных, в Доме культуры располагается библиотека. На сегодня надзорными органами выдано предписание по устранению неисправности пожарных резервуаров, протечке крыши и устранению просадки брусчатки перед входной группой.


- Вопросы по домам культуры в Турке звучали на встрече с жителями, до этого мы посетили его. Дом культуры нужен, понимаем. Будем искать варианты, как ремонтировать. Есть уже проектные решения. Район необходимую документацию готовит. По ДК в Нестерово - у подрядчика объект на гарантии, проконтролируем, чтоб всё было исправлено, - добавил Алексей Цыденов.

На встрече с населением также звучали вопросы по вывозу мусора, в частности по вывозу жидких отходов. Глава Бурятии дал поручение профильным министерствам о закупке дополнительной вакуумной машины для района.

Фото: пресс-служба правительства РБ
