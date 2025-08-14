Общество 14.08.2025 в 15:50
В Бурятии «откапиталят» девять школ
Готовность некоторых объектов составляет более 90%
Текст: Карина Перова
В Бурятии на данный момент ведется капитальный ремонт девяти школ. Образовательные учреждения в этом году обновляют в рамках государственной программы «Развитие образования».
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, готовность некоторых объектов составляет более 90%. Так, завершается ремонт Тарбагатайский школы, Ильинской школы в Прибайкальском районе, Могсохонской СОШ в Кижингинском районе, СОШ №58, специальной коррекционной школы-интерната I и II вида и РБНЛИ №1 в Улан-Удэ.
Кроме того, продолжаются работы в Бичурской СОШ № 3, Кижингинской школе-интернате и Галтайской СКОШИ в Мухоршибирском районе.
В 2024 году в республике также обновили девять школ, но уже по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, готовность некоторых объектов составляет более 90%. Так, завершается ремонт Тарбагатайский школы, Ильинской школы в Прибайкальском районе, Могсохонской СОШ в Кижингинском районе, СОШ №58, специальной коррекционной школы-интерната I и II вида и РБНЛИ №1 в Улан-Удэ.
Кроме того, продолжаются работы в Бичурской СОШ № 3, Кижингинской школе-интернате и Галтайской СКОШИ в Мухоршибирском районе.
В 2024 году в республике также обновили девять школ, но уже по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».