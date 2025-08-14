В Бурятии «откапиталят» девять школ

В Бурятии на данный момент ведется капитальный ремонт девяти школ. Образовательные учреждения в этом году обновляют в рамках государственной программы «Развитие образования».Как сообщили в пресс-службе правительства региона, готовность некоторых объектов составляет более 90%. Так, завершается ремонт Тарбагатайский школы, Ильинской школы в Прибайкальском районе, Могсохонской СОШ в Кижингинском районе, СОШ №58, специальной коррекционной школы-интерната I и II вида и РБНЛИ №1 в Улан-Удэ.Кроме того, продолжаются работы в Бичурской СОШ № 3, Кижингинской школе-интернате и Галтайской СКОШИ в Мухоршибирском районе.В 2024 году в республике также обновили девять школ, но уже по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».