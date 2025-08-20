Общество 20.08.2025 в 09:01
Леса Бурятии полностью освободили от пожаров
Стабильная лесопожарная обстановка сохраняется уже второй день
Текст: Елена Кокорина
За прошедшие сутки в Бурятии не было обнаружено ни одного нового пожара. Такая стабильная лесопожарная обстановка сохраняется в республике уже второй день.
- Тем не менее на территории лесного фонда продолжает действовать особой противопожарный режим. Соблюдайте правила пожарной и санитарной безопасности при нахождении в лесу. Список разрешённых мест для посещения размещён на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства, - сообщили в РАЛХ.
Фото: Елена Кокорина