Леса Бурятии полностью освободили от пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии не было обнаружено ни одного нового пожара. Такая стабильная лесопожарная обстановка сохраняется в республике уже второй день.

- Тем не менее на территории лесного фонда продолжает действовать особой противопожарный режим. Соблюдайте правила пожарной и санитарной безопасности при нахождении в лесу. Список разрешённых мест для посещения размещён на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства, - сообщили в РАЛХ.

Фото: Елена Кокорина