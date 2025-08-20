Общество 20.08.2025 в 11:00

Житель Бурятии выиграл 700 тысяч рублей на фестиваль народных игр

Грант получил Лопсон Потеев
Текст: Карина Перова
Фото: Кижинга-инфо.24/7
Житель Бурятии Лопсон Потеев получил грант на проведение фестиваля народных игр «Нэгэдэл – Объединение» (6+). Молодой человек выиграл более 700 тысяч рублей. Сертификат ему вручили на смене «Спорт и здоровый образ жизни» платформы Росмолодёжь.Форумы всероссийского форума ТИМ «Бирюса» в Красноярском крае.

Лопсон намерен заняться сохранением национальной истории и культурной самобытности. В рамках его фестиваля будут проходить обучающие игры, практические занятия, показательные выступления, а также встречи с носителями и знатоками традиционных игр.

«Это мой первый грант. Я решил защитить проект, совсем не ожидая того, что инициатива получит такую обратную связь. Эмоции переполняют, ведь для меня важно, чтобы молодёжь чтила свои традиции, сохраняла язык и культуру. Я чувствую, что делаю нужные и полезные вещи», - рассказал автор идеи.

Чтобы собрать информацию о забытых играх, Лопсон объедет районы республики. Также состоятся обучающие сессии для работников культуры и организаторов молодёжной работы. В проект будут активно вовлекать детей и подростков.
грант форум ТИМ Бирюса Нэгэдэл

