Житель Бурятии выиграл 700 тысяч рублей на фестиваль народных игр

Житель Бурятии Лопсон Потеев получил грант на проведение фестиваля народных игр «Нэгэдэл – Объединение» (6+). Молодой человек выиграл более 700 тысяч рублей. Сертификат ему вручили на смене «Спорт и здоровый образ жизни» платформы Росмолодёжь.Форумы всероссийского форума ТИМ «Бирюса» в Красноярском крае.Лопсон намерен заняться сохранением национальной истории и культурной самобытности. В рамках его фестиваля будут проходить обучающие игры, практические занятия, показательные выступления, а также встречи с носителями и знатоками традиционных игр.«Это мой первый грант. Я решил защитить проект, совсем не ожидая того, что инициатива получит такую обратную связь. Эмоции переполняют, ведь для меня важно, чтобы молодёжь чтила свои традиции, сохраняла язык и культуру. Я чувствую, что делаю нужные и полезные вещи», - рассказал автор идеи.Чтобы собрать информацию о забытых играх, Лопсон объедет районы республики. Также состоятся обучающие сессии для работников культуры и организаторов молодёжной работы. В проект будут активно вовлекать детей и подростков.