В Улан-Удэ расширят дорогу на Бабушкина до трёх полос

Из-за большой протяженности ремонт улицы разбили на два этапа
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ расширят дорогу на Бабушкина до трёх полос
Фото: администрация Улан-Удэ

В Улан-Удэ начались подготовительные работы по обустройству третьей полосы движения на улице Бабушкина – от бульвара Карла Маркса до улицы Трубачеева. Руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьёв подчеркнул, что для города этот проект имеет очень большое значение.

«Мы все автомобилисты и понимаем, что улица Бабушкина на сегодняшний день – это главная артерия нашего района, которая соединяет пригород Улан-Удэ, сотые кварталы с центром города. Ежедневно десятки тысяч автомобилистов и пассажиров общественного транспорта пользуются улицей Бабушкина. После завершения всех работ транспортная нагрузка снизится, и улица превратится в современную магистраль, - сказал Муравьёв.

Из-за большой протяженности ремонт улицы разбили на два этапа. В этом году специалисты приступят к прокладке километровой ливневой канализации. В следующем пройдут работы по расширению дороги.

Как отметил начальник отдела строительства автомобильных дорог и путепроводов ДРТИ Сурен Ламжавын, третья полоса – это фактически строительство новой дороги, поэтому необходимо провести весь комплекс подготовительных работ. В мэрии заверили: полного перекрытия дороги во время проведения ремонта не будет.

«Мы будем лично контролировать, чтобы основные работы проводились в вечернее и ночное время, чтобы полторы полосы движения были свободны», - пообещал руководитель района Андрей Муравьев.

В 2026 году строители расширят дорогу до трёх полос, завершат монтаж ливневой канализации, заменят бордюры и ограждения, уложат новый асфальт и отремонтируют трамвайные пути. После завершения ремонтных работ подрядчик проведет благоустройство улицы: высадят кустарники акации в виде живой изгороди и восстановят зеленый газон. Начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев добавил, что на участке появятся тротуары, остановки для трамваев и автобусов, свежая разметка и дорожные знаки.

В администрации города напомнили: работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом году в рамках проекта ремонтируют 11 дорожных участков. С 2017 года в столице Бурятии обновили 154 участка дорог. Это позволило привести в нормативное состояние 85% городских магистралей.

