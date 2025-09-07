В Бурятии банки начнут выдавать ипотеку ДФО многодетным

Банки начали подготовку к выдаче льготной ипотеки ДФО многодетным семьям. Для этого кредитные учреждения ждут распоряжения правительства РФ о выделении бюджетных средств банкам на компенсацию рыночной ставки.

Речь идёт о расширении условий программы «Дальневосточная ипотека» и предоставлении льготных кредитов под 2% годовых всем многодетным семьям макрорегиона, работникам сферы образования, а также на приобретение вторичного жилья в населенных пунктах с ограниченным предложением новостроек. «Банк приступит к реализации инициативы сразу после принятия соответствующих решений», - сообщила пресс-служба ВТБ в ДФО.

«Мы видим значительный потенциал в расширении «Дальневосточной ипотеки» для решения важных социальных задач региона. Сегодня в ДФО проживает более 160 тысяч многодетных семей, для которых эта программа может стать реальным шансом улучшить жилищные условия, – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов в рамках ВЭФ– 2025. – Мы также считаем важным акцентировать внимание на поддержку сферы образования. Привлечение и удержание квалифицированных кадров – это залог успешного будущего региона».

«Дальневосточная и арктическая ипотека» пользуется высоким спросом среди жителей Дальнего Востока. С момента запуска программы банк направил более 100 млрд рублей на финансирование покупки недвижимости, что позволило более 22 тысячам семей обрести собственное жилье. Средний размер ипотечного кредита в этом году составляет около 5 млн рублей (для сравнения, в 2019 году – 3,5 млн рублей). Эти цифры отражают произошедший рост цен на недвижимость, одним из факторов которого стал именно запуск льготных ипотек.





Фото: "Номер один"