В Бурятии штрафстоянка опустошила карманы водителя

Житель Бурятии пожаловался в прокуратуру Тарбагатайского района на штрафстоянку. Мужчина сообщил, что за услуги по транспортировке и хранению задержанного автомобиля с него взяли больше денег, чем установлено Республиканской службой по тарифам.В ходе проверки сообщения нарушения подтвердились. Владельца стоянки – индивидуального предпринимателя – привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Правда, штрафовать за это его не стали, ограничившись лишь предупреждением.Кроме того, штрафстоянку заставили вернуть мужчине излишне уплаченные деньги – почти 3 тысячи рублей.