Отмена виз в Китай не впечатлила жителей Бурятии

С 15 сентября для жителей Бурятии, как и для всех россиян, открывается безвизовый въезд в Китай. По заявлению китайского МИД, граждане нашей страны смогут находиться на территории КНР до 30 дней «в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена». Однако это долгожданное послабление может уже не оказать того эффекта, на который рассчитывает Пекин. Из-за галопирующей инфляции Поднебесная потеряла свое главное преимущество - статус дешевого туристического направления, который манил россиян в начале нулевых. Теперь переманить путешественников из устоявшихся безвизовых стран, таких как Турция или Таиланд, будет крайне сложно. Об этом в материале «Номер один».Почти четверть века китайцы наблюдали, как ведущие туристические державы - Турция, Таиланд, Египет, ОАЭ и Вьетнам - последовательно убирали визовый режим для россиян. Теперь и в Пекине осознали, что российский турист - это весомый вклад в экономику принимающей страны.Но при этом он довольно ленив и крайне не любит заморачиваться с разного рода визами, консульскими сборами, очередями и, главное, подтверждением своего дохода. Если есть выбор, то российский турист предпочтет направление, где не нужны специальные разрешения. Помимо всего прочего, Китай давно перестал быть дешевой страной и более не привлекает российских шоп-туристов. Если в начале нулевых юань стоил около 3,3 рубля, то сейчас - почти 12. Страна настолько разбогатела, что цены на все взлетели до небес.- В Пекине есть туристическая улица Ванфуцзин, где расположены бутики самых известных мировых брендов. Так вот цены там в разы дороже, чем в Москве. Например, мужские туфли по нашим деньгам стоят около 100 тыс. рублей. В общем, для обычного туриста это просто витрина, где фактически ничего не купишь, - рассказал «Номер один» улан-удэнский турист Вячеслав. - В Китае дорого все. Если сравнивать с другими странами, то в Таиланде, например, что может показаться удивительным, цены в батах выросли крайне незначительно за 20 лет. И сегодня уже китайские туристы ездят за покупками в Таиланд.Высокие цены на товары в самом Китае стали одним из ключевых факторов, сдерживающих туристический поток.Помимо дорогих авиабилетов и туров, туристам приходится закладывать в бюджет также затраты на экскурсии, питание в кафе и ресторанах, а главное - на шопинг. При этом цены в китайских супермаркетах и общепитах сопоставимы с московскими или превышают их на 10 - 15%.До сих пор между Россией и Китаем действует соглашение о безвизовых групповых поездках, согласно которому туристы могут посещать страну только через туроператоров. Наибольшей популярностью это направление пользовалось для поездок в город Маньчжурия, однако после окончания эпохи массовых шоптуров (из-за ограничений на ввоз товаров, введенных российской таможней) поток туристов сократился в разы.Кроме Маньчжурии, безвизовый въезд для россиян возможен на остров Хайнань и в особый административный район Гонконг. Для посещения других регионов Китая ранее требовалось оформление визы.Именно с островом Хайнань местные туроператоры связывают основные перспективы развития выездного туризма из Бурятии.Так, долгожданный чартерный рейс «Улан-Удэ - Санья (остров Хайнань)» запустят 10 октября. Планируется, что рейсы будут выполняться круглогодично четыре раза в месяц. Однако такой график предполагает короткий отдых, всего неделю.Самый бюджетный отель на остров Хайнань оценивается в 84,2 тыс. рублей с человека за неделю отдыха в низкий сезон. Это существенно дороже предложений на других направлениях. Например, тур во Вьетнам из Иркутска на 12 ночей обойдется всего в 60 - 65 тыс. рублей.При этом недельный отдых недостаточен для большинства туристов из Сибири и Дальнего Востока. Короткие туры популярны в основном у жителей центральных регионов, например, по направлению «Москва – Турция», где перелет занимает меньше времени. Для дальневосточных и сибирских туристов стандартная продолжительность отдыха составляет 10 - 12 дней.Однако перевозчик - монгольская авиакомпания «Хунну Айр» - не учитывая специфику российского туррынка, отказывается увеличивать частоту рейсов и предлагает вылеты лишь раз в неделю. Туристам доступны всего два варианта: тур на неделю или сразу на две. При этом отдых протяженностью 14 дней для большинства путешественников оказывается слишком длительным и финансово обременительным: стоимость такого тура на одного человека стартует от 148 тыс. рублей. Очевидно, что при такой ценовой политике и наличии более доступных альтернатив - Таиланд и Вьетнам, поездки на Хайнань могут заинтересовать лишь узкую аудиторию состоятельных туристов, но не массового потребителя.А вот что касается обратного потока китайцев, то здесь пока не все ясно. Ведь на уровне правительства России заявлено о том, что в ближайшее время отменят российские визы для китайских туристов.По оценкам туроператоров, после отмены виз турпоток из Китая вырастет. В самой большой степени это коснется приграничных с Китаем российских регионов Дальнего Востока - свыше 25 - 30%. И там существенно увеличится доля самостоятельных туристов из КНР.Вице-президент АТОР по въездному туризму, генеральный директор туроператора «Интурист» Александр Мусихин прогнозирует наиболее значительный рост турпотока из Китая в Приморье, Забайкалье и на Байкал (в Иркутскую область и Бурятию).- Основной и бурный прирост китайского турпотока будет заметен прежде всего в приграничных районах и крупных городах Дальнего Востока, - считает вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.Отмена визового режима между странами получила положительную оценку туроператоров. Они считают, что упрощение формальностей стимулирует туристический поток. Теперь для поездки достаточно просто купить билет и сесть в самолет.