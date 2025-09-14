В Бурятии подорожают джипы

Методика расчета утилизационного сбора в отношении производимых и ввозимых в РФ автомобилей может с 1 ноября 2025 года быть дополнена привязкой к мощности двигателя с введением прогрессивной шкалы. Об этом сообщает «Интерфакс». При этом льготная ставка сбора для физлиц продолжит действовать только на автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил.

Проект соответствующего постановления правительства подготовлен Минпромторгом РФ в ответ на обращение ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР). Данная организация столкнулась с ростом завоза подержанных авто в 2025 году и стремится создать льготные условия для отечественных автомобилей. Но главная цель - увеличение доходов бюджета.

«На данный момент в отношении легковых автомобилей установлены коэффициенты расчета суммы утилизационного сбора в зависимости от объёма двигателя и года выпуска. При этом все большим спросом пользуются высокомощные транспортные средства с небольшими объемами двигателя, в том числе электромобили и последовательные гибриды. В связи с этим расчет утильсбора на основании одного показателя - объема двигателя - теряет актуальность», - прокомментировали в пресс-службе Минпромторга подготовленные изменения в 1291-е постановление правительства (регламентирует расчет утильсбора).

Согласно предлагаемым изменениям, базовая ставка утильсбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Дополнительные показатели затронут легковые автомобили (категория L). Методика расчета утилизационного сбора в отношении производимых и ввозимых в РФ автомобилей может с 1 ноября 2025 года быть дополнена привязкой к мощности двигателя с введением прогрессивной шкалы. При этом, как и ожидалось, льготная ставка сбора для физлиц продолжит действовать только на автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил.

Для физических лиц, которые ввозят автомобиль в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на транспортные средства мощностью до 160 лошадиных сил (3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше 3-х лет). В Бурятии подорожают новые автомобили, прежде всего мощные внедорожники и кроссоверы, а также мощные гибриды и электромобили. Некоторые модели могут вообще перестать ввозиться в страну, поскольку утильсбор на мощные автомобили составляет 1-3 млн рублей. Чиновники рассчитывают увеличить поступления налога для бюджета.