Общество 14.09.2025 в 13:21

В Бурятии подорожают джипы

Новое повышение утильсбора коснётся машин мощностью свыше 160 лошадиных сил
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии подорожают джипы
Фото «Номер один»

Методика расчета утилизационного сбора в отношении производимых и ввозимых в РФ автомобилей может с 1 ноября 2025 года быть дополнена привязкой к мощности двигателя с введением прогрессивной шкалы. Об этом сообщает «Интерфакс». При этом льготная ставка сбора для физлиц продолжит действовать только на автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил.

Проект соответствующего постановления правительства подготовлен Минпромторгом РФ в ответ на обращение ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР). Данная организация столкнулась с ростом завоза подержанных авто в 2025 году и стремится создать льготные условия для отечественных автомобилей. Но главная цель - увеличение доходов бюджета.

«На данный момент в отношении легковых автомобилей установлены коэффициенты расчета суммы утилизационного сбора в зависимости от объёма двигателя и года выпуска. При этом все большим спросом пользуются высокомощные транспортные средства с небольшими объемами двигателя, в том числе электромобили и последовательные гибриды. В связи с этим расчет утильсбора на основании одного показателя - объема двигателя - теряет актуальность», - прокомментировали в пресс-службе Минпромторга подготовленные изменения в 1291-е постановление правительства (регламентирует расчет утильсбора).

Согласно предлагаемым изменениям, базовая ставка утильсбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Дополнительные показатели затронут легковые автомобили (категория L). Методика расчета утилизационного сбора в отношении производимых и ввозимых в РФ автомобилей может с 1 ноября 2025 года быть дополнена привязкой к мощности двигателя с введением прогрессивной шкалы. При этом, как и ожидалось, льготная ставка сбора для физлиц продолжит действовать только на автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил.

Для физических лиц, которые ввозят автомобиль в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на транспортные средства мощностью до 160 лошадиных сил (3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше 3-х лет). В Бурятии подорожают новые автомобили, прежде всего мощные внедорожники и кроссоверы, а также мощные гибриды и электромобили. Некоторые модели могут вообще перестать ввозиться в страну, поскольку утильсбор на мощные автомобили составляет 1-3 млн рублей. Чиновники рассчитывают увеличить поступления налога для бюджета.

Теги
автомобиль иномарка

Все новости

В Бурятии подорожают джипы
14.09.2025 в 13:21
В Улан-Удэ снижение ставки ЦБ лишь немного повысило спрос на вторичное жильё
14.09.2025 в 13:17
В Иркутске построят новый аэропорт в 2030-е годы
14.09.2025 в 13:13
Отмена виз в Китай не впечатлила жителей Бурятии
14.09.2025 в 08:00
Школьников Бурятии хотят избавить от супов
14.09.2025 в 07:00
Прокуратура Бурятии восстановила права почти сотни семей участников СВО
13.09.2025 в 15:15
Жительница Бурятии сохранила память о погибших участниках СВО
13.09.2025 в 14:52
В Бурятии прошли международные учения по борьбе с сибирской язвой
13.09.2025 в 14:31
Забайкальский край потерял своего последнего фронтовика
13.09.2025 в 14:19
Китайская валюта может подорожать до 13 рублей за юань
13.09.2025 в 12:27
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ снижение ставки ЦБ лишь немного повысило спрос на вторичное жильё
Брать ипотеку под 20% годовых заёмщики не торопятся
14.09.2025 в 13:17
В Иркутске построят новый аэропорт в 2030-е годы
Воздушная гавань разместится между городами Ангарск и Шелехов
14.09.2025 в 13:13
Отмена виз в Китай не впечатлила жителей Бурятии
Эта страна уже потеряла свою былую привлекательность в глазах туристов
14.09.2025 в 08:00
Школьников Бурятии хотят избавить от супов
Однако данное предложение не у всех вызвало поддержку
14.09.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru