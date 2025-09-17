Впервые в Бурятии пройдет международный Тайлган

С 3 по 4 Октября 2025г. на территории РЦ «Тэнгэри» состоится Международный Тайлган Тэнгэрианства «Богдо Чингисхаана Сагаан Сулдэ» - это великая церемония, которая состоится в России впервые за 500лет. Предыдущая церемония прошла в Ессентуках. На столь значимое для всего монгольского мира духовное событие приедут гости из Китая, Монголия, Казахстана, Узбекистана, Германии, Тывы, Хакассия, Алтай, Якутия, Забайкальский край, Иркутская область.

В первый день пройдет молебен. На второй день - конференция «Духовное наследие и Величие Богдо Чингисхана» и спортивное состязания по стрельбе из лука и игральные кости.

«С бережным почитанием и поклонениям святыни, жителями России и паломниками пребудут «Энхэ тайбан»- мир и спокойствие, «эб найрамдал»-единение и дружба, «амгалан байдал»-гармония, вместилище которых являются Богдо Чингис Хван ай онгоной Сагааан hулдэ», - пишет пресс-служба РЦ «Тэнгэри».

Возрастное ограничение 12+