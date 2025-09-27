Дзен-буддийская монахиня из Латвии строит храм в Курумкане

Бурятия за свою историю пережила три больших волны пришествия религий: шаманизма, христианства и буддизма. При этом буддизм сам включает множество течений, и одно из них - дзен-буддизм. Его первые ростки, можно сказать, уже появились на территории нашего региона - в горном Курумкане. Корреспондент «Номер один» специально съездила на практики и поговорила с русской монахиней дзен-буддийской традиции.

Профессорская дочь

43-летняя Александра Рымар родом из Латвии. За многолетнюю практику она побывала во многих странах Азии и Европы, а в студенческие годы пожила в США, благодаря чему в совершенстве овладела английским языком. Школу окончила в Самаре, а затем поступила на философский факультет Самарской гуманитарной академии. Однако на третьем курсе, увлекшись духовными поисками себя, учебу оставила и стала практиковать.

Сегодня она известна под именем Со Я Суним – буддийская монахиня, бхиккуни (так называют полностью посвященных монахинь), практикует в традиции корейской дзен-школы Кван Ум.

По ее словам, она всегда искала ответы на главные вопросы: о смысле жизни и природе страданий. Зачем человек рождается, проходит путь от юности до старости - и все для того, чтобы, породив себе подобных, продолжить этот же бесконечный круг?

- У меня отец - профессор литературы, поэтому стены дома были обставлены книгами. Я перечитала их огромное количество, в том числе религиозные, эзотерические: от Библии до Кастанеды. Но нашла ответы именно в буддизме. Потому что он предлагает очень ясный и практичный метод работы со своим умом. Объясняет природу эгоизма, как привязанности к идее «я», «мое», «мне». Это идея - просто иллюзия. А когда мы понимаем иллюзорность привязанности, то освобождаемся от страха, жадности, ненависти и гнева. Все эти омрачения ума завязаны на иллюзии существования «я», которое нужно защищать, удовлетворять, - поясняет Со Я Суним.

Повторить опыт Будды

Дзен-буддизм - школа буддизма Махаяны, широко распространенная в Юго-Восточной Азии. Его особенность заключается в том, что он делает акцент не на ритуалах, а на прямой работе с умом, который, согласно учению, и формирует всю нашу реальность. Само слово «дзен» - это японское прочтение санскритского термина «дхьяна» (медитация). В Китае произносится как «чань», в Корее – как «сон».

- Будда, изучая свой ум, увидел, как он функционирует: создает рождение, смерть и все страдания. Задача дзен-буддизма - повторить опыт Будды. Постигнув природу нашего ума, человек освобождается от иллюзий и обретает освобождение, становится Буддой. И тогда он способен помочь другим людям, - поясняет суть дзена монахиня.

Как выяснилось, дзен-буддизм разделяется на японский, корейский и китайский. И в каждой традиции есть свои особые различия.

Испытание верности учению

- В 18 лет я познакомилась в Самаре с учителем по боевым искусствам, который практиковал дзен-буддизм. Сначала мой брат начал у него заниматься и принес домой сутры. Я прочитала и тоже пошла к нему. Меня не привлекали боевые искусства, а был интерес к медитациям, буддизму. Но пришлось практиковать через бои: карате, кунг-фу и смесь разных видов, так как у него боевое искусство было методом практики. Если на первую тренировку пришло 40 человек, то на вторую - всего 20 учеников, а в конце года осталась я одна. И так каждый год он набирал группу, в которой оставался только один ученик. Его методы были очень жесткими и изнурительными, с элементами психологического подавления и унижения. У него я проучилась четыре года, - вспоминает о начале пути монахиня.

Позже Александра отправилась в Киев, где преподавал другой дзен-мастер - представитель японской традиции. Поскольку он был французом, его основные центры находились в Европе, куда она регулярно выезжала на ретриты. Вместе с учениками они также основали несколько дзен-центров в России. Спустя год обучения девушка приняла монашество, что подразумевает полную преданность учителю и учению.

При этом следует отметить, что традиционный дзен (например, корейская школа Кван Ум) не признает японскую монашескую традицию, которая допускает, например, наличие у монаха семьи и работы.

Пришлось начинать сначала

После десяти лет практики японского дзен-буддизма Со Я Суним поехала в монастырь в Южную Корею, где ей пришлось обучаться с самого начала. Поскольку там японское монашество не признается.

- То есть стала послушником и побрилась налысо. Первые полгода ты просто работаешь в монастыре - это практика смирения и накопления заслуг. Ты не имеешь право отказываться от поручений, кланяешься и делаешь. Потом даются первые десять монашеских обетов: не убивать, не лгать, не принимать одурманивающие средства и не заниматься сексом, не есть в неположенное время, не спать на высоких роскошных кроватях, не использовать парфюм и не носить украшения, не слушать музыку и не ходить на представления и зрелища, не касаться денег. Последнее в наших условиях и в наше время невозможно соблюдать, - рассказывает дзен-монахиня.

Спустя четыре года она приняла полный монашеский обет - бхикшуни. Этот статус предполагает строгие ограничения: если монахи-мужчины (бхикшу) соблюдают 250 обетов, то для монахинь их число возрастает до 365. Детали этих предписаний, как отмечается, не принято обсуждать публично.

Вскоре после посвящения Со Я Суним отправилась в Таиланд для прохождения 100-дневного одиночного ретрита. Все это время она провела в затворничестве, не покидая свою комнату и полностью посвящая себя интенсивной медитативной практике.

Оказалось, болото

- Идея приехать в Бурятию, чтобы открыть дзен-центр, возникла еще в Гонконге. Многие практикующие и желающие изучать буддизм сталкиваются с местной культурой страны. Например, корейская монастырская культура очень консервативная и жесткая, нет гибкости и слишком иерархична, что никак не связано с буддизмом. Там есть система наказаний и прочее. Появилось желание открыть центр в России, чтобы люди могли приезжать на короткие или длительные ретриты и жить среди практикующих. Даже у желающих получить монашество был выбор получить его тут, - рассказывает Со Я Суним.

Монахиня рассказала, что побывала в Бурятии еще до того, как у нее возникло намерение открыть здесь центр. Она знала, что республика включена в программу «Дальневосточный гектар».

- Мне очень понравилось на Ольхоне. Я почувствовала в атмосфере неподвижность и тишину. И здесь, в Баргузинской долине, воздух такой же, что для практик благоприятно. Поэтому приехала в Бурятию и стала искать подходящие варианты. Для постройки храма нужно, чтобы с севера и по бокам были горы, с двух сторон - водоемы. Желательно с видом на долину, а если за долиной есть горы, то это идеально. Потому что энергия не уходит в пустоту, она остается здесь. В точности, как здесь, - комментирует тонкости выбора места по фэн-шуй Со Я Суним.

Сначала женщина искала такую местность по карте. Ей попалась деревня Мыла в Закаменском районе, куда она и направилась. Там наткнулась на труднодоступную местность с размытыми дорогами. И поле с озером на карте в реальности оказалось болотом. В итоге она познакомилась с местным ламой в Санаге, который предложил построить храм на их территории.

Месяц на горе

- Сначала это идея мне понравилась. Но все же решила посмотреть другие места, автостопом направилась в Баргузинскую долину. Пока путешествовала по долине, нашла то самое место. Оно подошло под раздаваемый гектар. Позже от незнания дальнейших действий я решила уйти в горы на ретрит. Мне помогли забросить вещи, я поставила палатку. Месяц сидела на горе и практиковала. Меня все пугали медведями, но я их так и не увидела. Позже мне позвонила давняя знакомая моих родителей, которая дала денег на покупку дома с участком, и сказала, чтобы я спустилась с гор, - смеется буддистка.

Со Я Суним приобрела дом с участком у подножия горы на окраине села. Ее мать, переехав поближе, обменяла квартиру в Самаре на дом в Курумкане. За четыре года территория была расширена для практик: высажены деревья, а сам дом модернизирован по энергоэффективной технологии, став экодомом. Жизнь в центре подчинена аскетичным и экологичным принципам: вегетарианству, сортировке мусора.

Хотя сейчас центр посещает в основном западная публика, монахиня планирует построить двухэтажный монастырь, чтобы привлечь и местных жителей. Которые, со слов героини, отнеслись к ней доброжелательно. Ее облик, схожий с шаолиньским монахом, неслучаен - именно Шаолинь считается колыбелью дзен-буддизма.

- Они мне сказали, что курумканская земля всех принимает. Я им объясняю, что буддизм - другого направления. А они отвечают: «Ну буддизм же». Один местный лама даже дал пожертвование на постройку, - делится монахиня.

Но необязательность в исполнении договоренности местного населения поначалу шокировала монахиню.

- Люди могут пообещать, но потом перестать отвечать на звонки. Трудно нанять кого-то для работы. Договоришься в одно время, а человек приходит с опозданием или вовсе не придет, - сетует собеседница.

Оставшись без помощников, монахиня самостоятельно занялась ремонтом: монтажом сантехники, укладкой теплых полов, шлифовкой материалов. Нужно успеть завершить работы до отъезда на длительный ретрит в Южную Корею, который продлится до весны.

На вопрос, не возникало ли желание за 25 лет практики (20 из которых - в монашестве) все бросить, она ответила: «Никогда. Потому что я всегда стремилась к такому образу жизни».

- В дзен-буддизм люди приходят нерелигиозные, скептичные и прагматичные. Не особо социальные, потому что подолгу сидеть лицом к стене и медитировать не все смогут. Но склонные к самоанализу, которые хотят понять себя, - отвечает на вопрос монахиня.

Не исключаем, что именно этот центр станет той новой точкой на карте Бурятии, которая привлечет сюда ищущих тишины и практики. И тогда к списку таких достоинств республики, как гостеприимство и солнце, смело можно будет добавить особую, дзенскую атмосферу.