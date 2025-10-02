Врачи онкодиспансера Бурятии поплатились за почку

Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала скандальный случай с удалением здоровой почки у пациентки в онкодиспансере. Евгения Лудупова заявила, что в медучреждении прошли проверки, аудиты и обучение.

«Ситуация, возникшая в нашей медорганизации, недопустима. Принят комплекс мер по недопущению подобных фактов в дальнейшем, и будет осуществляться постоянный ведомственный контроль и мониторинг за деятельностью медорганизаций», - сказала глава республиканского минздрава.

Медикам, допустившим ошибку, вынесли дисциплинарное взыскание, окончательное решение примет суд. Рентген-лаборанта уволили. Главный врач ушла в отставку, ее также уволили.

«От имени всего медицинского сообщества приношу глубочайшие извинения пациентке и ее близким за совершенную медицинскую ошибку сотрудниками онкодиспансера. Я пообщалась с пациенткой. Со стороны минздрава обеспечим полное медицинское наблюдение и лечение на всех этапах, будем на связи. Деятельность медицинских работников связана с высокими рисками, особенно в период дефицита кадров, и важно соблюдать все медицинские стандарты качества и безопасности», - заключила Лудупова.

Напомним, ранее в бурятском онкодиспансере признали ошибку врачей. По данному факту завели уголовное дело (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ситуацию поставил на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.