Читинские чиновники объявили войну боксёрским грушам

Заразная идея всеобщего запретительства докатилась и до Забайкалья. Чиновники мэрии Читы вдруг воспылали нелюбовью к вполне нейтральным и модным среди молодёжи электронным грушам. Речь идёт об устройствах, измеряющих силу удара. Они были установлены в Чите в прошлом году и стали пользоваться популярностью у любителей спорта: многим было интересно измерить силу своего удара в динамике.Однако чиновникам мэрии не понравилось, что за территорию (меньше половины квадратного метра) предприниматели не платят. И они организовали рейды против бизнесменов.«Десять игровых (силомерных) автоматов, которые были установлены на улицах Читы незаконно, демонтировали в 2025 году», - гордостью отрапортовали в пресс-службе мэрии.«Администрация отрицательно относится к размещению силомерных автоматов в границах территорий общего пользования, в том числе в пределах улично-дорожной сети, поскольку они затрудняют движение пешеходов, мешают отдыху людей, создают неудобства для жителей, ухудшают эстетический вид города. При выявлении незаконно установленных автоматов уполномоченным органом — комитетом по управлению имуществом администрации Читы — ведется работа по их принудительному демонтажу», — прокомментировали «Чита.ру» в пресс-службе мэрии.Малый бизнес и так испытывает сложности в связи с падением доходов и высокой инфляцией, а также растущими налоговыми ставками. На этом фоне чиновники делают все, чтобы бизнес чувствовал себя крайне неуютно из-за политики массовых запретов.