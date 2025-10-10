В Республиканскую больницу пришли работать 65 новых специалистов

Коллектив Республиканской больницы пополнился 65-ю новыми специалистами. 17 врачей и 46 медицинских сестер и братьев окончили учебные заведения в этом году и теперь будут трудиться в одной из главных больниц Бурятии.

Как рассказали в пресс-службе больницы, большая часть молодых врачей – целевики, прибывшие после окончания ординатуры в различных медицинских ВУЗах страны: НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (г. Москва), Сибирский государственный медуниверситет (г. Томск), Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, Читинская государственная академия и др. Они уже приступили к работе в травматологическом, рентгенхирургическом, приемном, эндоскопическом, оториноларингологическом и других отделениях.

Медицинские сестры и братья – выпускники Республиканского базового медицинского колледжа им. Э.Р. Раднаева и Байкальского базового медицинского колледжа. Они усилили ключевые отделения больницы, обеспечивая непрерывный уход за пациентами.

3 октября прошла торжественная церемония приветствия новых коллег. Мероприятие открыл Игорь Шпак, главный врач РКБ, который сам прошел путь здесь от интерна до руководителя клиники.

Фото: РКБ им. Семашко