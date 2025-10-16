В Улан-Удэ к дочери участника СВО проявили бездушный формализм

В Улан-Удэ прокуратура провела разбирательство с руководством Республиканского базового медицинского колледжа. Причиной этого стал отказ участнику спецоперации принять его дочь в учебное заведение.Как рассказали в прокуратуре, дочь участника СВО имела право на первоочередное зачисление в колледж. Однако руководство учреждения отказало ей под формальным предлогом.«Колледж мотивировал отказ тем, что отец девушки не представил справку об участии в спецоперации, выданную через портал «Госуслуги». При этом действующее законодательство допускает предоставление справок, выданных войсковыми частями, в которых военнослужащие проходят службу», - отметили в надзорном ведомстве.Прокуратура района признала отказ незаконным и внесла директору колледжа представление. По итогам его рассмотрения дочь участника СВО приняли на обучение без конкурса на бюджетной основе. Виновное в допущенном нарушении должностное лицо учебного заведения привлечено к дисциплинарной ответственности.