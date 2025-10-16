Жительница Бурятии лишилась части легкого из-за невнимательного медика

Верховный суд Бурятии поставил точку в тяжбе жительницы республики с частной медицинской клиникой. По ее итогам Фемида частично удовлетворила иск женщины, лишившейся части легкого, и присудила ей компенсацию в размере 500 тысяч рублей.Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, женщина обратилась в одну из частных клиник города с жалобами на здоровье. Врач-терапевт поставил предварительный диагноз, для верификации которого назначил рентген груди. По его итогам врач-рентгенолог клиники дал заключение об отсутствии патологий.Однако проблемы со здоровьем у женщины не проходили и спустя полгода она обратилась в городскую больницу. Там при флюорографии легких у пациентки диагностировали инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого в фазе распада. Назначенное консервативное лечение не дало результата, поэтому в итоге женщине пришлось идти на операцию, в ходе которой хирурги удалили у нее верхнюю часть правого легкого.Проверка Росздравнадзора выявила в клинике многочисленные нарушения. В частности, был установлен факт пропуска патологии врачом-рентгенологом. Получив результаты проверки, пациентка подала иск к клинике о возмещении вреда, причиненного ее здоровью, и взыскании компенсации морального вреда. Районный суд ее требования удовлетворил частично, на сумму 500 тысяч рублей.Клиника попыталась обжаловать это решение, но безрезультатно. Верховный суд Бурятии признал решение суда законным, а размер компенсации – обоснованным.«При определении размеров компенсации морального вреда суд принял во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Судебная коллегия также учла дополнительные пояснения истицы о том, что она испытывала переживания за свою семью, с которой постоянно проживала, за коллег по работе, с которыми общалась, претерпевала страдания от последующего лечения в условиях изоляции от семьи и ежедневного приема химиопрепаратов на протяжении 10 месяцев. Вопреки доводам апелляционной жалобы ответчика то обстоятельство, что данные дефекты оказания медицинской помощи не стали причиной наступления последствий, не является основанием для отказа в компенсации морального вреда», - сообщили в Верховном суде Бурятии.