В далеком районе Бурятии работает группа врачей-красавиц

Поликлиники Закаменского района Бурятии оказались средоточием очень красивых девушек, которые работают там врачами-терапевтами. Накануне их фото разместили в группе местной ЦРБ и поздравили с профессиональным праздником – днем участкового терапевта.

- Специфика их работы требует решения многих задач: терапевты ведут приём в поликлинике, приходят к пациентам домой, следят за их самочувствием, «сопровождают» их лечение и отслеживают динамику выздоровления пациентов. Первый стук бывает в двери вашего кабинета и первыми слушателями пациента являетесь именно вы. Это очень важная работа для всей системы здравоохранения! Мы искренне желаем вам крепкого здоровья, жизненного позитива, железобетонных нервов, никогда не унывать и быть хорошими врачами с удачей за спиной, - написали в группе «Закаменской ЦРБ».