Общество 19.10.2025 в 14:54

В Бурятии подрядчик оставил четырех рабочих без зарплаты

Также он не заключил с ними трудовые договоры и не провел инструктаж
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии подрядчик оставил четырех рабочих без зарплаты
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии генеральный директор строительной организации оставил без зарплаты четырех рабочих. Жители села Кижинга обратились в прокуратуру.

Эта компания занимается капитальным ремонтом зданий школы. Строители уволились, однако расчета не дождались – общая сумма задолженности составила 90 тыс. рублей. Также выяснилось, что работодатель не заключил с сельчанами трудовые договоры и не провел инструктаж по технике безопасности.

«Прокуратура района внесла представление генеральному директору строительной организации, нарушения устранены, задолженность перед работниками погашена в полном объеме», - отметили в прокуратуре республики.

Кроме того, подрядчика оштрафовали на 23 тысячи рублей за нарушение трудового законодательства и государственных нормативных требований охраны труда.

Теги
прокуратура зарплата

Все новости

В школе Бурятии дети и сотрудники подхватили норовирус
19.10.2025 в 15:40
В Бурятии подрядчик оставил четырех рабочих без зарплаты
19.10.2025 в 14:54
В Бурятии леса «Шумака» отнесут к категории защитных
19.10.2025 в 14:16
В Улан-Удэ автобусы переходят на новое осенне-зимнее расписание
19.10.2025 в 13:58
В сети распространился вброс о массовом отравлении в детском лагере в Бурятии
19.10.2025 в 13:35
Спортсменка из Улан-Удэ стала чемпионкой мира по ушу в Китае
19.10.2025 в 13:09
Глава Бурятии прокомментировал массовое отравление едой из «Николаевского»
19.10.2025 в 12:42
В селе Бурятии открыли автогородок для детей и подростков
19.10.2025 в 12:28
В Улан-Удэ столкнулись две Тойоты Премио
19.10.2025 в 12:10
Иркутские авиастроители запустят МС-21 до конца октября
19.10.2025 в 11:54
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
В Бурятии леса «Шумака» отнесут к категории защитных
Сейчас они отнесены к резервным
19.10.2025 в 14:16
В Улан-Удэ автобусы переходят на новое осенне-зимнее расписание
Изменения коснулись 14 маршрутов
19.10.2025 в 13:58
В сети распространился вброс о массовом отравлении в детском лагере в Бурятии
В минобрнауки республики данную информацию опровергли
19.10.2025 в 13:35
Глава Бурятии прокомментировал массовое отравление едой из «Николаевского»
По словам Алексея Цыденова, у троих пациентов подтверждён сальмонеллёз
19.10.2025 в 12:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru