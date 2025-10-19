В Бурятии подрядчик оставил четырех рабочих без зарплаты

В Бурятии генеральный директор строительной организации оставил без зарплаты четырех рабочих. Жители села Кижинга обратились в прокуратуру.

Эта компания занимается капитальным ремонтом зданий школы. Строители уволились, однако расчета не дождались – общая сумма задолженности составила 90 тыс. рублей. Также выяснилось, что работодатель не заключил с сельчанами трудовые договоры и не провел инструктаж по технике безопасности.

«Прокуратура района внесла представление генеральному директору строительной организации, нарушения устранены, задолженность перед работниками погашена в полном объеме», - отметили в прокуратуре республики.

Кроме того, подрядчика оштрафовали на 23 тысячи рублей за нарушение трудового законодательства и государственных нормативных требований охраны труда.