21.10.2025 в 09:12

За доносы на пьяных водителей в Бурятии будут платить по 5 тысяч

Идею предложили в министерстве транспорта республики
Текст: Елена Кокорина
За доносы на пьяных водителей в Бурятии будут платить по 5 тысяч

Ситуация с ДТП по вине пьяных водителей остаётся одной из самых острых в Бурятии, но теперь каждый житель республики сможет внести вклад в борьбу с этим явлением. Накануне было решено платить деньги за сообщения о нахождении нетрезвого участника движения за рулем.

- В 2024 году совершено 201 ДТП в состоянии опьянения, погибли 54 человека, ещё 247 получили травмы. Почти половина всех жертв на дорогах — это последствия пьяного вождения. Такое неприемлемо. Минтранс Бурятии предложил новый механизм, который позволит каждому гражданину помочь в профилактике подобных трагедий. За сообщение в полицию о факте управления автомобилем пьяным водителем будет предусматриваться денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, - сообщил Алексей Цыденов в соцсетях.

Соответствующий нормативно-правовой акт уже готовится. После его принятия механизм начнёт работать по понятным и прозрачным правилам.

Как утверждает глава республики, практика зарекомендовала себя в ряде российских регионов — от Алтая и Коми до Мурманской и Амурской областей — и показала реальный эффект.

Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
