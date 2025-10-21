В Ангарске мужчину осудили за слежку за экс-супругой с помощью GPS-трекера

Как известно, отслеживающие перемещения граждан портативные устройства запрещены к обороту в России. Однако на нарушения закона человека может толкнуть такое чувство как патологическая ревность. Даже в случаях, когда люди уже развелись.

Ангарский городской суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, который в нарушении законодательства РФ приобрел в интернете GPS-трекер, чтобы следить за бывшей женой. Устройство он прикрепил под бампером автомобиля своей жены. Об этом сообщает портал Irk.ru. Женщина, узнав о том, что бывший следит за ним, обратилась в полицию.

В суде мужчина признал свою вину. Его признали виновным по статье 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Его оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

При назначении наказания суд учел, что мужчина положительно характеризуется по месту жительства и работы, имеет на иждивении ребенка, ранее к ответственности не привлекался. Приговор вступил в законную силу. Теперь за свою страсть мужчина заплатит штраф и войдёт в категорию «ранее судимых». Воистину человеческая глупость порой не знает границ.